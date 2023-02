„Jsme hladoví po úspěchu, nechceme si to jenom užít,“ hlásí před vypuknutím série play up trenér TOMÁŠ DOUBEK . Původně se mělo začínat dvěma duely v Kutné Hoře, došlo však ke změně pořadatelství, neboť Kutná Hora hostí o tomto víkendu Final Four českého poháru volejbalistů. Takže se bude hrát v sobotu a v neděli v městské sportovní hale a zbylé zápasy, jeden, dva či tři, se potom odehrají ve středních Čechách. Lze přitom zřejmě důvodně čekat dramatickou a vyrovnanou sérii, protože Litomyšl získala v základní části 47 bodů a Kutná Hora jen o dva více.

Jak hodnotíte dlouhodobou část divize z pohledu litomyšlského florbalu? Předpokládám, že s pozicí „vicemistra“ za suverénním Blanskem převládá spokojenost…

Základní část hodnotím velice pozitivně. Splnili jsme jeden z cílů, který jsme si stanovili. Se ziskem 47 bodů jsem nakonec také spokojen, protože nám to přineslo druhou pozici. Bodový zisk sice není úplně ten nejvyšší, ale ukazuje to, jak je naše divizní skupina vyrovnaná. Těch bodů mohlo být i více, nevyšly nám hlavně oba zápasy proti Brnu.

A po herní stránce? Předváděli jste výkony, jaké se chtěli a na kterých jste pracovali v tréninku?

Téměř po celou sezonu hrajeme hezký líbivý florbal. Snažíme se hrát hodně na balonku a mít hru pod kontrolou. Do obrany náš tým funguje velice dobře, a to na čele s brankářem. V útoku je to o trochu horší. Hodně se totiž na vstřelení branky nadřeme, nejsme tolik efektivní v zakončení.

FBC Kutná Hora – Florbal Litomyšl

1. zápas: sobota 25. února v Litomyšli (18.30)

2. zápas: neděle 26. února v Litomyšli (17.00)

3. zápas: sobota 4. března v Kutné Hoře (14.00)

Případný 4. zápas: neděle 5. března v Kutné Hoře (18.00)

Případný 5. zápas: středa 8. března v Kutné Hoře

Vítěz této série se ve 2. kole play up utká o postup do národní ligy s lepším z dvojice Zlín Lions – FBC Mohelnice.

V předcházejícím ročníku jste v divizní soutěži bojovali s velkou námahou o záchranu. Co se ve vašem kolektivu změnilo, že jste se rázem „přestěhovali“ na opačný pól pořadí?

Rozdíl oproti minulé sezóně je ten, že máme o dost více konzistentní výkony. Loni jsme byli schopni porazit první tým a potom prohrát s posledním. Tentokrát nám vyšel vstup do soutěže, výhry nám zachutnali a na vítězné vlně se vezeme celou dobu. K druhému místu v tabulce pomohly také nové posily. Nejvýraznější z nich je superligou zkušený Patrik Petr, který se ale bohužel zranil a v boji o národní ligu nám už nepomůže. Dále přišli kvalitní junioři, kteří pravidelně nastupují. V týdnu je nás tak více než dvacet a každý musí bojovat o svoje místo v základu.

V prvním vyřazovacím kole vás čeká Kutná Hora, druhý tým divizní skupiny C. Jaké máte informace o tomto týmu a co od série hrané na tři výhry čekáte?

Na první kolo play up se moc těšíme. Čekali jsme na to dlouho a jsme hladoví po úspěchu. Nechceme si to jenom užít. Očekávám vyrovnanou sérii. Povědomí o kvalitách soupeře máme, pyšní se skvělou obranou a tvrdou hrou. Myslím si, že v zápasech příliš mnoho branek padat nebude. K soupeři budeme přistupovat s respektem, ale rozhodně je naším cílem postoupit do druhého kola.

Florbal Litomyšl v základní části divize D:

FBC Skuteč 6:4 a 6:2

Hornets Brno ZŠ Horní 4:6 a 5:6 SN

FbK TJ Svitavy 6:1 a 5:1

FbK Orlicko-Třebovsko 9:5 a 9:3

FBC Letohrad Orel Orlice 3:2 a 7:5

FBC Mohelnice 6:5 PP a 6:5 SN

FBK Atlas Blansko 7:12 a 6:12

Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou 16:3 a 13:3

TJ Znojmo LAUFEN CZ U23 7:8 a 7:2

FTC Vysoké Mýto 13:8 a 7:5

Andone SK Jihlava 7:3 a 5:7

Zdroj: Radek Halva

Bilance: 14 – 2 – 1 – 5, 47 bodů, skóre: 160:108.

Nejproduktivnější hráči: Michal Háp 51, Štěpán Švec 47, Patrik Petr 26, Vilém Nonn 24, Marek Macek 17.

Nejlepší střelci: Štěpán Švec 29, Michal Háp 26, Patrik Petr 12, Matěj Gregor 12, Marek Macek 10.