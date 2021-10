Největší akcí pro závodníky kategorie Masters a pro bývalé profesionály pod záštitou UCI byl světový šampionát, který se letos konal v Bosně a Hercegovině.

Ve startovní listině se dala najít velmi zajímavá jména, například legendární francouzská cyklistka Jeannie Longová, polský účastník Gira Marcin Bialoblocki nebo Johnny Hoogerland, který má za sebou starty na všech Grand Tours.

Skvělé představení

Českotřebovská závodnice se mistrovství světa zúčastnila potřetí a zatím jejím nejlepším výsledkem bylo deváté místo z francouzského Albi v roce 2017. V městě Pale ležícím asi dvacet kilometrů od Sarajeva nastoupilo do časovky dlouhé 18 kilometrů celkem 239 jezdců z 38 zemí.

Monika Simonová startující jako čtvrtá v pořadí předvedla na trati vynikající výkon. V kopcovité časovce, která procházela i kilometr dlouhým tunelem, dokázala dojet slovenskou závodnici a také slovinskou soupeřku, která ji porazila v srpnu na stejné trati při světovém poháru. V cíli byla česká reprezentantka průběžně na druhém místě a netrpělivě čekala, co se bude odehrávat u rivalek startujících za ní. Nakonec byla lepší pouze Švédka a tak mohlo vypuknout nadšení z bronzové medaile.

„Je to úplně nejlepší pocit. Nemůžu uvěřit, že patří mně a že ji můžu mít na krku. Tohle je pro mě neuvěřitelný zážitek a taky úspěch. Takže ho půjdeme hned trochu oslavit,“ poznamenala v cíli Simonová.

Výsledky – časovka jednotlivců – ženy 35 – 39 let: 1. Alina Mylková (Pol.) 31:08, 2. Jenny Asplundová (Švéd.) 32:18, 3. 3. Monika Simonová (ČR) 32:57.

Spolehlivé družstvo

Oslava ale nesměla být moc dlouhá, protože hned druhý den se konala v Sarajevu týmová štafeta. Závod do kterého nastupoval tým z Česka poprvé v historii a nikdo nevěděl, co od něho očekávat.

Tým musí být složen minimálně z jedné ženy, jednoho muže nad 50 let a nad 40 let a jednoho dalšího libovolného závodníka. Každý cyklista absolvoval třikrát dvoukilometrový okruh, který byl velmi technický a po dešti také poměrně kluzký.

Štafetu rozjel výborně Luděk Blinka a předával na druhém místě. Další v pořadí jel Tomáš Vrbka a ani on neztratil, předával v kontaktu s Kanadou a USA pozicích 4 – 6. Třetí členkou týmu byla Monika Simonová, které se povedlo hned odjet Američance a v druhém kole dojet německou závodnici. Předávala tak čtvrtá, jako poslední šel do boje Václav Vodička a po jeho výborném výkonu mohla celá česká štafeta slavit další bronzovou medaili.

„Když vidíte, že se s vámi raduje celý kolektiv, tak je to skutečně krásné. Týmové úspěchy jsou v tomhle nejlepší,“ dodala Monika Simonová.

Výsledky – týmová štafeta: 1. Slovinsko, 2. Kanada, 3. Česko.

Nejenom na světě

Ještě před startem na šampionátu se cestou do Bosny a Hercegoviny zastavila závodnice týmu Cyklotrénink František Trkal na posledním testu formy na časovce v rakouském Morbisch am See, kde vyjela první místo.

Monika Simonová tak zakončila letošní sezonu jedním z největších úspěchů kariéry a zároveň si k tomu v letošním roce přidala i medaile na dvou světových pohárech, dvě medaile na mistrovství republiky, vítězství a medaili na dvou časovkách v Rakousku a prvenství v celoroční soutěži Moravského a Dobrušského poháru. (rh, pv)