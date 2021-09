Český florbal zažívá skvělé období. Po dlouhých měsících, kdy většina sportovců nemohla plnohodnotně trénovat, se nová florbalová sezona rozjíždí. Nejprve získali čeští junioři titul na domácím šampionátu, následně na ně navázaly dívky bronzem z MS juniorek. V plné síle se také vrací všechny kluby, které ve velkém pořádají nábory nových členů.

Čeští juniorští florbalisté ve finále MS v Brně porazili Finsko a obhájili tak zlato. | Foto: Český florbal

„Minulý rok byl velmi těžký. Florbalové tréninky byly kvůli pandemii zrušené, ale nyní se vše navrací vše do starých kolejí. A my máme radost, že se vrací i naši florbalisté. Jsem nadšený, když vidím tu chuť, s jakou nyní všichni sportují a doufám, že se vše bude zase blížit tomu, na co jsme byli dříve zvyklí,“ říká Daniel Novák, prezident Českého florbalu.