O majiteli jedné důležité trofeje této basketbalové sezony je již rozhodnuto. Třebaže o téhle soutěži ještě v polovině ledna nic netušil, i tak v ní prakticky celý ligový ročník suverénně kraloval pivot Svitav Delvon Johnson.

Smečuje totiž stále, hlava nehlava, i když mu za to neslibují peníze. Jakmile ale začátkem roku zjistil, že si za svoje vzdušné parády může také vydělat pěkných pár desítek tisíc korun, už si své čelní postavení pečlivě hlídal.

A s průměrem 7,0 tak v dlouhodobé části NBL ovládl Kooperativa Faktor, jenž řadu let hodnotí atraktivitu hry všech ligových basketbalistů.

POŘADÍ SI KONTROLOVAL

„Jsem hrozně rád, že jsem se stal nejzábavnějším hráčem ligy. Je pro mě čest, že mohu být oceněn za něco, co dělám celou svou kariéru,“ poznamenal především ke všem svým blokům a smečím.

„Jakmile jsem se poprvé dozvěděl o existenci Kooperativa Faktoru, kontroloval jsem si žebříček velmi pravidelně a po každém zápase jsem byl zvědavý na to, jak se čísla změnila,“ hlásí 206 centimetrů vysoký basketbalový světoběžník, který do NBL dorazil před sezonou ze slovenské Prievidzy, ovšem předtím hrál po celém světě.

A jak si vedl vítěz Faktoru v „běžných“ ligových statistikách? Jako šestý střelec nakonec devátých Svitav doručoval v průměru devět bodů a téměř osm doskoků za 29 minut strávených na palubovce.

Za vítězství v Kooperativa Faktoru mu náleží i prémie 50 tisíc korun. „Utratím je za nějakou pěknou letní dovolenou. Tedy pokud mi ji covid dovolí,“ usmál se americký hromotluk, který v konečném účtování poměrně jasně předčil druhého Thomase Dunanse z BK JIP Pardubice.

Letecky disponované křídlo natočilo průměr 5,96 a získalo tak prize money ve výši 30 tisíc korun. Možná to mohlo být i výrazně lepší, vlasatého skokana Beksy však během sezony sužovaly zdravotní limity. A nakonec se do dějin ligového ročníku zapsal úplně něčím jiným…

SILNÁ KONKURENCE

Třetí místo pak zabral nejlepší z Čechů, ústecký ”dunker“ Dalibor Fait, který průměrem 4,72 ve finiši zdolal Stephena Zimmermana z Nymburku (4,69).

„Byl to boj až do posledního zápasu! A to doslova. Když jsme dohráli poslední kolo nadstavby, Nymburku ještě scházelo odehrát dvě utkání. Takže jsem byl napjatý, jak to dopadne, jelikož před sezonou jsem si řekl, ze se chci umístit na stupních vítězů. Povedlo se a jsem rád, ze se mi podařilo naplnit aspoň tento cíl. Navíc probojovat se tam přes hráče, jakými jsou Zimmerman nebo Kamil Švrdlík, byl nelehký úkol,“ pyšní se ústecká Panda, jež si v sezoně vysmečovala solidní peníz. Ke 20 tisícům za třetí místo ve Faktoru si Fait přidal ještě třicetitisícovou prémii pro vítěze televizní soutěže ve smečování.