Ústí nad Orlicí - Ústecký hasič-cyklista obsadil v Rakousku, kde se konalo mistrovství světa, sedmé místo v časovce i v hromadném závodě.

Jiří Mikulecký na MS v hasičské cyklistice. | Foto: archiv J. Mikuleckého

Mistrovství světa hasičů – cyklistů se letos konalo v rakouském městečku Judendorf, které leží pár kilometrů od Grazu. Na programu šampionátu byla časovka jednotlivců na 9,5 kilometru a hromadný závod na 88 kilometrů. Nechyběla ani česká výprava, ve které figuroval Jiří Mikulecký z Ústí nad Orlicí.

Trať časovky v první pasáži vedla po rovném úseku silnice směřující k dálničnímu přivaděči, nicméně druhá část se již klikatila centrem města, a to znamenalo na kluzké cestě velké problémy zejména při průjezdu zatáčkami. „Již od první chvíle bylo jasné, že při absenci speciálu určeného pro tuto disciplínu bude velice těžké udržet krok se špičkou. Bohužel při pohledu do výsledkové listiny se ukázaly tyto obavy za dosti opodstatněné," uvedl Mikulecký.

Ústecký závodník obsadil sedmé místo časem 12 minut 32 sekund s průměrnou rychlostí 45,5 km/h. „Dovolím si tvrdit, že by můj čas mohl být o třicet až čtyřicet vteřin lepší, kdybych měl již zmíněný speciál. Snad to bude příští rok lepší," přemýšlí o dalším startu Mikulecký.

Druhý den se konal hlavní závod s hromadným startem. Cyklisté měli ideální podmínky pro závod. Trať byla situována do pěti okruhů o celkové délce 90 km. Původní plán pořadatelů čítal šest okruhů. Jenže ještě před startem se prohnala bouřka, což závodníkům komplikovalo život.

„Hned při první dávce stoupání se peloton dosti potrhal, podařilo se mi však zůstat v první skupině, která měla asi dvacet členů. Další porcování skupiny se konalo hned v prvním sjezdu, kdy někteří jezdci nedbali mokré vozovky a odjeli. Já jsem zůstal v sedmičlenné skupině, která pronásledovala čelo závodu. Bohužel nikomu z nás se nechtělo pracovat na čele pro skupinu, a to se ukázalo za rozhodující. Uprchlíci si vypracovali pohodlný náskok, který dokázali dovézt až do cíle," trochu mrzelo ústeckého závodníka.

V kategorii Senioren 1 obsadil stejně jako v časovce sedmé místo. „Celkově bych akci hodnotil za zdařilou, bohužel česká výprava zůstala bez vavřínů, ale i tak si myslím, že jsme ostudu neudělali," uzavřel Mikulecký.

(tz, bed)