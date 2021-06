Mezinárodní etapový závod kategorie kadetů slaví půlkulatiny. Jedná se o jeho 45. ročník, který i přes veškeré potíže slibuje atraktivní cyklistickou podívanou.

„Stejně jako v loňském roce jedeme v netradičním, tentokrát červnovém termínu. Na startu bude 144 cyklistů z deseti zemí. Účast stále ovlivňují trvající protiepidemická opatření, takže se omluvily výpravy ze Španělska, Norska, Chorvatska a Švédska. V náhradním termínu jsme se trefili do mistrovství Německa,“ sděluje předseda pořádajícího TJ Cykloklub Jevíčko Jan Finsterle.

Znovu Čech či Dán?

Ve startovní listině aktuálně figuruje pět desítek českých mladých cyklistů a společně s nimi závodnici z Dánska, Slovinska, Polska, Srbska, Belgie, Slovenska, Maďarska, Nizozemska a Rakouska.

Předpokládaní favorité se v závodech mládežnických kategorií hledají těžko, ale zajímavé tipy existují. „Letos vidím asi tři české černé koně a další favority najdeme v týmech Dánska, Belgie či Slovinska. V posledních pěti ročnících se ve vítězství střídali jen naši a dánští cyklisté, tak uvidíme, zda tradice bude pokračovat,“ připomněl Finsterle pětici minulých vítězů v pořadí K. Vacek, Wandahl, M. Vacek, Pedersen, Seeman.

Shodou okolností v tentýž termín jako 45. Závod míru nejmladších začíná Tour de France a i v jejím pelotonu (podobně jako na ostatních Grand Tours) budou cyklisté, kteří v Jevíčku získávali svoje první mezinárodní závodnické zkušenosti. Samozřejmě na čele s Peterem Saganem, jevíčským vítězem z roku 2006.

Pořadatelé v letošním roce sáhli k dílčím úpravám trati, především pokud jde o obě „královské“ klasické etapy, které získaly snad ještě více na náročnosti. V pátek v podvečer se peloton mimo jiné vydá do ikonického stoupání z Vranové Lhoty do Hartinkova, kde na třech kilometrech nastoupá bezmála 250 výškových metrů a kde silní jezdci poprvé odkrývají karty.

„Zcela jsme změnili trasu čtvrté etapy,“ připomíná Jan Finsterle sobotní odpoledne, kdy se cyklisté budou pohybovat v kopcích Blanenska a Prostějovska. „Čeká je šest vrchařských prémií a jedna rychlostní, celkem nastoupají 1290 metrů a na některá místa, jakými jsou Dětkovice či Kladky, peloton míří nově,“ dodal předseda cykloklubu.

Co se nemění, to je závěrečná nedělní časovka jednotlivců mezi Jevíčkem a Březinou, do níž závodníci startují v obraceném pořadí po čtvrté etapě a která definitivně rozsekne boj o žlutý trikot. Kromě „žluťáka“ budou ve hře dresy pro vítěze bodovací a vrchařské soutěže, pro nejlepšího jezdce ročníku 2006, nejlepšího Čecha, nejlepšího zahraničního jezdce a vítězný tým.

Kontroly a testování

Žijeme v době koronaviru a nezbytná opatření musí zajistit a dodržovat i v Jevíčku. „Všude musíme mít dezinfekci, řídit se pravidlem 3R, omezit počty osob v kanceláři, při příjezdu závodníků kontrolovat potvrzení o provedených testech, čestná prohlášení, příjezdový formulář a podobně,“ vypočetl Finsterle.

Přes všechna omezení by jevíčští organizátoři rádi zapojili do programu také veřejnost, jak bývá zvykem. Ať formou internetových přenosů z etap, nebo kulturním programem, závodem dětí a dalšími oblíbenými doprovodnými aktivitami (malování na sklo, divácký peloton).

Itinerář Závodu mítu nejmladších 2021

1. ETAPA (prolog na 1,43 km), start a cíl v Jevíčku, ul. Svitavská (pátek 10:00).

2. ETAPA (81,3 km): slavnostní start v Moravské Třebové (pátek 15:30), start v Linharticích (pátek 16:00), trasa: Rozstání – Moravská Třebová (vrchařská prémie) – Dlouhá Loučka – Křenov – Šnekov – Březina – Bělá – Smolná – Jevíčko (rychlostní prémie) – Biskupice – Chornice – Pěčíkov (rychlostní prémie) – Vranová Lhota – Hartinkov (vrchařská prémie) – Březinky – Chobyně – Šubířov (vrchařská prémie) – Jaroměřice – Biskupice – Jevíčko.

3. ETAPA (22 km): start a cíl ve Velkých Opatovicích (sobota, 9:50), okruh mezi Velkými Opatovicemi a Jevíčkem (jede se pětkrát).

4. ETAPA (81,3 km): start v Úsobrnu (sobota 16:00), trasa: Nové Sady – Skřípov (vrchařská prémie) – Konice (vrchařská prémie) – Březsko – Hvozd – Ludmírov – Dětkovice (vrchařská prémie) – Kladky (vrchařská prémie) – Vysoká – Březinky – Chobyně – Šubířov (vrchařská prémie) – Skřípov – Nové Sady – Úsobrno (rychlostní prémie) – Nové Dvory – Šubířov (vrchařská prémie) – Skřípov – Nové Sady – Úsobrno – Jevíčko.

5. ETAPA (15,1 km): start a cíl v Jevíčku, ul. A. K. Vitáka (neděle, 9:00), trasa: Bělá – Smolná – Březina a zpět (časovka jednotlivců).

Pozn.: Závod se jede za omezeného silničního provozu s regulací Policií České republiky a organizátory na křižovatkách. Na trase první, třetí a páté etapy bude v průběhu závodu veřejná doprava zcela vyloučena.