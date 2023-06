Boj o zázrak? Možná, ale i zázraky se ve sportu dějí a o jeden takový se o tomto víkendu pokusí letohradští hokejbalisté. Stojí před nimi mimořádně těžká výzva. Ve svém historicky prvním extraligovém finále prohráli první dva duely na hřišti favorizovaného Kert Parku Praha (4:5 a 0:4) a v sérii hrané na tři vítězství tak balancují na hraně propasti.

Ilustrační foto. | Foto: Iva Janoušková

Nyní se ale finále stěhuje do jejich arény a Jeleni jsou odhodláni se minimálně porvat o to, aby sobotní zápas číslo 3 nebyl tím posledním a boj o titul se protáhl alespoň do neděle. A vůbec nejlépe až do pátého střetnutí v Praze…

Jednoduché to rozhodně nebude, stojí proti ni velmi kvalitní soupeř, ale s podporou skvělých letohradských fanoušků je možné všechno, ostatně i s jejich vydatnou pomocí zvládli páté čtvrtfinále proti Ústí nad Labem i páté semifinále proti Pardubicím.

Že ani proti silnému Kertu nemusí být bez šance na úspěch, to Letohradští ukázali především v sobotním prvním utkání finálové série, ve kterém po výborném výkonu celého mužstva ještě pět minut před koncem vedli 4:3, ale v koncovce přece jen podlehli tlaku pražského celku, byť mu k otočce pomohla i pořádná dávka štěstí. V neděli Kert dominoval výraznějším způsobem, Jeleni však zdaleka nic nevzdávají.

Třetí finále hokejbalové extraligy začíná na letohradském stadionu v sobotu v 16 hodin. Výhra Pražanů znamená jejich titul, pokud by se podařilo zvítězit Jelenům, tak by se o den později v neděli hrál čtvrtý zápas, jehož začátek byl byl v pravé poledne.