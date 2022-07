Pojďme však ale od začátku, tedy od představení. Martin Petr pochází z Hradce Králové, ale svoji šachovou kariéru má především spojenou s klubem Rapid Pardubice, kde získal tři extraligové tituly.

Do povědomí veřejnosti se také dostal jako moderátor pořadu V Šachu na ČT Sport.

Při své bohaté kariéře se může chlubit titulem šachového velmistra a účastníka reprezentace na Olympiádě.

Současný předseda svazu je však skromný člověk a jeho představení lidem na Czech Open bylo jednoduché.

„Hlavně jsem nadšený šachový fanoušek,“ s potutelným úsměvem říká velmistr a „šéf“ českého šachu, Petr.

Takové představení je však až zavádějící, a tak následně pokračuje v rozvíjení svých myšlenek: „Zjistil jsem, že mě šachy baví ve všech podobách. Nejenom to samotné hraní, ale také třeba sledování superturnajů. Občas se dívám na komentáře nejlepších světových hráčů, nejraději sleduji Petera Leka. Stejně jako všichni šachoví nadšenci po celém světě sleduji pravidelně přenosy.“

Jako příklad vzorného šachisty a hráče, kterým by se měli hráči inspirovat, jmenuje současného mistra světa Magnuse Carlsena.

„Slyšel jsem, že současný mistr světa si přehrává úplně všechny partie, třeba i hráčů 2500, tedy mojí úrovně. Doufám, že je to pravda. Já se ho snažím následovat a přehrávám si také úplně všechno,“ se smíchem odpovídá předseda šachového svazu.

Trénink není už třeba

Při časově náročné práci jakou je funkce nejvyšší člověka na svazu si občas už na svoji milovanou hru čas tolik nenajdete. Natož pak na pravidelný trénink.

„Netrénuji, to se přiznám na rovinu. Na to mi bohužel nezbývá čas. Myslím si, že člověk by měl hlavně trénovat, když má ambice se zlepšovat. Ve chvíli, kdy člověka šachy baví hlavně jako fanouška, baví ho jen hrát, tak přeci jenom je trénování velice časově náročné,“ vysvětluje Martin Petr svůj postoj k trénování šachu.

Následně ještě dodává, že ambice co se týče hráče už ho pomalu ale jistě opouští: „Když není cíl, kterého bych chtěl dosáhnout, není trénování něco, co bych teď v současné chvíli potřeboval.“

Martin PetrZdroj: Archiv

Do parku a na pávy

Současný předseda svazu není však jen šachovým fanouškem či „bafuňářem“, ale také pravidelným účastníkem Czech Open jako hráč.

„Jsem v týmu Český Lev Kolešovice, po kterém se jmenuje celá soutěž. Takticky jsme vypustili jeden zápas. To byl ostatně můj nápad. Už jsem potřeboval pauzu, takže jsme si dali s kolegou velmistrem Neumanem volné kolo,“ říká k letošnímu působení v otevřeném turnaji družstev.

Následně se ale otevírají i vrátka se vzpomínkami, kterých Martin Petr za těch několik let má požehnaně: „Vybavuje se mi jeden rok, kdy jsem hrál o první místo s Nisipeanem z Rumunska. Vyměknul jsem a dal jsem to za remízu (smích). Takže jsem nakonec skončil jenom v první pětce.“

V posledních letech se však již soustředí na úplně jiné odvětví, které je pro tohoto velmistra časově přijatelné.

„Hlavní turnaje jsem ovšem už nějaký ten rok nehrál, přece jenom je to dlouhá akce, devět dnů. Takže mi teď spíše vyhovují ty družstva,“ vysvětluje Martin Petr.

Městem, které je pro festival Czech Open zaslíbené, jsou Pardubice. Proto se nabízí otázka co má současný předseda svazu na nich rád.

„Mně se třeba líbí, jak tu zrekonstruovali park. Velmi rád tam chodím na procházky. Popřípadě po partii se rád podívám na místní pávy,“ dodává velmistr a předseda šachového svazu Martin Petr.