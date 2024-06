/ROZHOVOR/ Po posledním utkání letošního play off Crossdock extraligy hokejbalu a vyřazení v souboji s budoucím mistrem Kert Parkem Praha se letohradský klub bohužel rozloučili s dlouholetým asistentem trenéra A týmu, bývalým úspěšným hráčem a klubovým odchovancem, ale také mládežnickým reprezentantem a aktuálně stále ještě reprezentačním trenérem Filipem Červinkou. Co ho k tomuto kroku vedlo? Nejen o tom promluvil v následujícím rozhovoru.

SK Hokejbal Letohrad vs. HC Kert Park Praha (3. čtvrtfinále). | Foto: Iva Janoušková

Áčko v letošní sezoně vypadlo ve čtvrtfinále. Jak sezonu z pohledu asistenta trenéra hodnotíte, co se povedlo a co se nepovedlo?

Uplynulá sezona byla naprosto rozdílná od té předchozí. Od konce loňského ročníkuy jsme si říkali, že nesmíme zaspat dobu po lhistorickém úspěchu a přivést adekvátní posily, které by daly po dlouhé soutěži unavenému a dobitému týmu nějaký impuls. Bohužel jsme kromě brankáře Tondy Křemenáka absolutně v tomto směru neuspěli. Už od letní přípravy byl cítit z týmu „menší hlad“ než v předchozím období a paradoxně nám nepomohly ani první tři výhry v řadě v úvodu. Následovala nejen herní, ale i výsledková krize, před zimní pauzou jsme tým ještě nakopli, ale zimní příprava nám to všem spočítala. Nechci to více rozebírat, každopádně jsme se v nedávno skončeném ročníku potýkali s více problémy a nakonec šesté místo po základní části a statečné představení ve čtvrtfinále play off z určitého úhlu pohledu beru. Škoda, že se nám nepodařilo ve čtvrtfinále alespoň jedno domácí utkání vyhrát, naši fantastičtí fanoušci by si to zasloužili. Tímto bych jim chtěl poděkovat za podporu, určitě se těšili na jízdu jako v loňském play off, bohužel celek na to letos nebyl připraven a svou roli sehrálo určitě i dlouhodobé zranění nejlepšího střelce a rozdílového hráče Víti Rozlílka.

Filip Červinka.Zdroj: SK Hokejbal LetohradDost lidí překvapila zpráva o vaší pauze ve funkcionaření. Co vás k ní vedlo a jaké jsou plány ohledně hokejbalu dál?

Po loňské dlouhé a vyčerpávající sezoně, na kterou nikdy nezapomenu, protože co se dělo v celém Letohradu bylo nádherné, přišel absolutní osobní útlum a pocit vyhoření. Užil jsem si svatbu s mojí životní láskou Barčou, následné líbánky a do hokejbalu se mi vůbec nechtělo. Nakonec mé ego a nalhávání si, že mě Letohrad potřebuje, jsem se do chodu na 50 procent zapojil, jezdil jsem hlavně na zápasy a nebylo to prostě ono. V jarní části, kdy jsem se na střídačce choval absolutně nezaujatě a nejvíc slušně za celou mou kariéru, přibývaly nechutné slovní a jednou i fyzické útoky a v tu chvíli jsem nad hokejbalem jako takovým zlomil hůl. Hráči v něm mají minimální vzájemný respekt a úctu, leckdy už jsem sklouzával do jejich chování a za to se stydím a všem dotčeným omlouvám. Navíc se nám na přelomu července a srpna narodí vysněný prcek a nabyl jsem naprostého přesvědčení, že je čas na konec hokejbalu celkově a chci se naplno věnovat rodině. Nechci dopadnout jako mých pár kolegů napříč republikou, kteří hokejbalu obětovali naprosto vše a dnes jsou rozvedení a mají děti ve střídavé péči. Přehodnotil jsem prostě priority. Nikdo v klubu mi nevěří, že to je úplný konec, ale s pauzou naprosto souhlasí… (úsměv). Děkuji všem v klubu za krásné roky, cp bude dál, je „ve hvězdách“.

Určitě budete Jeleny sledovat a fandit jim, že?

Letohradskému hokejbalu jsem zasvětil celý svůj dosavadní život a už se neskutečně těším, až čas od času dorazím s prckem v kočárku na některý z domácích zápasů a Jelenům pořádně zafandím, to ano. To jsem v slzách a emočně zlomený ostatně říkal i klukům v kabině po třetím čtvrtfinále s Kert Parkem a měl jsem pro ně jasné poselství, ať dělají hokejbal proto, že ho mají rádi a naplňuje je, a ne ze zvyku tak, jako já poslední rok. Pak to k ničemu dobrému nevede, to mi věřte.

Vy jste předchozích deset let působil rovněž v důležité roli u Českomoravského svazu hokejbalu, nejdříve v pozici redaktora webu hokejbal.cz, pak šéfredaktora, až jsi se vypracoval na marketingového a obchodního manažera. I tam jste s hokejbalem skončil?

Ano, i zde se opakovala podobná situace. Chtěl bych upřímně přiznat, že jsem až přecitlivělý člověk a nedokážu si nebrat nic osobně a opravdu nezdravé prostředí v tomto sportu mě definitivně „dohnalo“ k výměně zaměstnání. Stal jsem se ředitelem marketingu ve společnosti Coalsoft a Coalios a musím říct, že to bylo moje nejlepší rozhodnutí za poslední roky. Aktuálně po všem, co jsem na vlastní oči na různých stadionech viděl, zvažujeme, zdali hokejbal jako takový budeme finančně i nadále podporovat. Více bych k tomu říkat nechtěl. Každopádně jsem mým bývalým kolegům ze svazu v rámci konzultací a pomoci se sponzory stále při ruce, tito lidé dělají opravdu pro hokejbal první poslední, hrají s kartami, které jsou jim rozdány, ale i tak musí čelit neustálým atakům. To mě za ně moc mrzí.

Kde se Filip Červinka vidí v hokejbale za pár let?

Opravdu netuším, vedení klubu už mě hlodá, ať jdu pomáhat v rámci tréninků žáků a dorostu. Uvidím po létě, když bude chuť a čas, tak bych rozhodně rád pomohl, ale nemohu nic slíbit. To ostatní je ve hvězdách a vše se bude odvíjet od toho, jak moc mi hokejbal bude chybět, nebo naopak vůbec. Chtěl bych poděkovat všem, ale úplně všem v klubu, za krásné roky, ať už ty hráčské, kdy jsem si splnil dětské sny, tak ty funkcionářské a trenérské. Hokejbal se stal mou druhou rodinou, kterou teď ale na nějaký čas musím opustit, abych dostal nový impuls, nebo ne a pak budu celý klub podporovat alespoň v roli fanouška.

IVA JANOUŠKOVÁ