Rozhodnutí padlo po měsíci a půl od přerušení soutěží z důvodu rozšíření pandemie koronaviru Covid-19 a všichni teď čekají, až se budou moci vrátit zpět na hřiště.

Jak aktuální situaci a plány do budoucna vidí trenéři extraligových kategorií SK Hokejbal Letohrad? Oba dva se shodují, že se to dalo čekat.

„Je to určitě škoda, že sezona byla ukončena. Přece jenom hráči měli dva měsíce zimní přípravy a pak odehráli jedno utkání a konec,“ konstatuje trenér extraligového áčka Tomáš Friml. Jeho tým sehrál zápas v Hradci Králové, kde Jeleni prohráli 3:4, celkově sezonu ukončili na osmém místě. „O co více se prodlužoval nouzový stav, tak se dalo očekávat, že se sezona zruší. Myslím, ze to je správný krok. Bohužel to tak dopadlo, ale nebylo moc možností, jak by se dalo sezonu dohrát. Nějaké návrhy byly, ale nakonec se došlo k závěru, ze tato sezona se anuluje,“ shrnuje Tomáš Friml.

ZDRAVÍ JE NEJCENNĚJŠÍ

Rozporuplné pocity převládají i u jeho asistenta a současně trenéra extraligových juniorů Filipa Červinky. Junioři byli po prvním a posledním jarním zápase na čele tabulky. „Letos jsme měli opravdu silný tým, šli jsme si za jediným cílem, bohužel se stala naprosto logicky pochopitelná věc, a tím je zrušení sezóny. Bohužel hráči ročníku narození 2000 mají smůlu, příští ročník přecházejí do mužské kategorie a nemohou potvrdit, že patřili mezi nejlepší. Je třeba to ale brát tak, jak to je, sám vím z vlastní zkušenosti, že zdraví je to nejcennější, a musím přiznat, už nyní si na papíře maluji, jak to bude další sezonu,“ přiznává Červinka.

Jedním dechem ale dodává: „Doufám jenom, že se co nejvíce hráčů ročníku narození 2000 zapojí do přípravy extraligového A týmu, že nezapšknou a budou pokračovat v hokejbalové kariéře. . Letos jsme si v juniorce dali ten nejvyšší cíl, o čemž svědčí umístění a statistiky do přerušení a následného úplného zrušení sezony. Nikdy jsem nezažil v Letohradu tak silný mládežnický ročník, ani když jsem hrál a vyhráli jsme s dorostem v roce 2009 titul. Moc mě to vůči těm hráčům, co přecházejí do mužů, mrzí, ale ego musí jít stranou. Ti, kteří hokejbal milují, u něj zůstanou, a s těmi, co pojali juniorku jako vrchol, budu ještě dlouze hovořit. Máme téměř třicet hráčů v juniorce a byl bych smutný, kdyby někdo skončil,“ říká trenér.

CO NEJDŘÍVE TRÉNOVAT

Oba trenéři spolupracují i v době „koronakrize“. Hráči dostali v průběhu března individuální plán přípravy. „S hráči se snažím individuálně komunikovat. Tomáš Friml, můj kolega z A týmu a kondiční mág, jim připravil individuální tréninkový plán na doma a věřím, že máme tak sportovně nadšené a poctivé hráče, že na sobě pracují. Aktuálně jsme dali hráčům informaci, že bychom od poloviny června chtěli započít přípravu na další sezonu, ale nadále je celá situace ohledně uvolňování opatření státu značně nejasná. Každopádně se všichni těšíme na další sezonu,“ potvrzuje Filip Červinka a Tomáš Friml k tomu dodává: „Hráči jsou zvyklí něco dělat, takže se určitě udržují.“

Také hokejbalisté vyhlížení rozvolňování restrikcí ze strany státu. „Hráčům jsme psali, že od července chceme normálně začít přípravu na novou sezonu a pokud to bude možné, tak i v červnu bychom chtěli udělat pár tréninků,“ prozrazuje Tomáš Friml a jeho kolega doplňuje: „Chceme se vrhnout do tréninku co nejdříve. Dovolené v zahraničí jsou zajisté tabu, všem nám chybí hokejbal, a tak bychom se v červnu chtěli dvakrát týdně vrátit na hřiště s trošku uvolněnějším režimem a v červenci tradičně započít fyzickou přípravu na další ročník, jak je každoročně zvykem třikrát týdně s přechodem na hřiště na konci července. S kolegou Tomášem Frimlem budeme podrobný plán přípravy ještě diskutovat, ale jsem přesvědčen, že oba máme jasno.“

NESEDĚT, ALE HÝBAT SE

Nejen mužům a juniorům chybí hokejbal. Nejinak jsou na tom i žáci, přípravka a minipřípravka, i pro ty je zatím hřiště tabu. Žáci stihli 8. března odehrát jediný turnaj na domácí půdě, pak dostal hokejbal kvůli koronavirové pandemii stopku. „Z vícero stran se ke mně dostávají informace, že dětem hokejbal chybí a těší se na kamarády i na hřiště. Musíme ale vydržet,“ povzbuzuje hráče i hráčky mládežnických kategorií trenérka Iva Janoušková.

„Další průběh je otázkou, ale věřím, že jakmile stát povolí tréninky a organizovanou sportovní přípravu, opět se vrátíme na hřiště. Jestli se ještě v červnu uskuteční nějaké turnaje, je těžké předvídat,“ krčí rameny. „Budeme ale rádi, když děti budou něco dělat. Ať už jezdit na kole, běhat, hrát míčové hry, byť doma na zahradě, či využijí tréninková videa Ondry Almašiho na hokejbal.cz. Je prostě důležité nesedět a ‚hejbnout kostrou‘,“ dodala s úsměvem.

Co je ale v přípravě, je letní soustředění mládeže, které tým trenérů a vedoucích mládežnických kategorií chystá na druhý srpnový týden. „Po několika letech příměstských táborů jsme se rozhodli pro změnu a chceme s hráči a hráčkami vyjet ‚ven‘, konkrétně do Řetové nedaleko Litomyšle, kde je skvělý penzion Mandl. V tuto chvíli je přihlášeno dvanáct hráčů a hráček, termín přihlášení je do 30. dubna a já věřím, že minimální kapacitu patnácti dětí naplníme, ba ještě překročíme. Současně mohu garantovat všem, kdo měli obavy, že klub neudělá nic, co by ohrozilo zdraví dětí, v současné době jsou ale vyhlídky takové, že epidemiologové v srpnu tábory povolí,“ konstatuje trenérka. (jan, rh)