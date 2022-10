PODÍVEJTE SE: Jablonné uspělo v Heřmanicích, ústecké béčko nasázelo půltucet

„Zápas proti Ústí připomínal ten v Pardubicích. Soupeř nás přehrál především v nasazení a osobních soubojích, byl prostě všude. Využil svých pár možností, zato my jsme z třiceti střel a čtyř vyložených šancí neproměnili nic. Citelně nám chyběl kapitán David Halbrštát a další marodi, ale nemůžeme se na to vymlouvat, na Ústí jsme i tak měli a je to další potřebná facka před důležitými domácími zápasy,“ zhodnotil zápas asistent trenéra Filip Červinka a dodal: „Tým máme silný, jen se musíme zaměřit na kolísavou psychiku, být odolní a ono to půjde.“

Sloupnice padla ve Svratouchu, Pomezí překvapilo proti Dobříkovu

Příležitost napravit toto zaváhání dostanou Jeleni tuto sobotu, kdy od 13 hodin hostí Plzeň.

Elba DDM Ústí nad Labem – SK Hokejbal Letohrad 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Branky: 6. Červinka (Poláček, Krajíček), 9. Škurla (Tomáš, Belica), 27. Nedoma (Krajíček, Michajličenko). Rozhodčí: Kasner – Musil. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. Diváci: 75. Letohrad: Sterenčák (Novák) – Adamec, Anýž, Bečka, Dostál, Lux, Vacek – Bogdány, Faltejsek, Hubálek, Kohoutek, Kovář, Lajčiak, Levý, Macenauer, Macháček.

Další výsledky:

Kert Park – Svítkov Stars 4:3 PP, HBC Pardubice – Dobřany 8:2, Hradec Králové – Karviná 3:8, Plzeň – Prachatice 6:3, Hostivař – Kladno 5:1.

Pořadí:

1. Kert Park Praha (15), 2. Letohrad (15), 3. Karviná (13), 4. Ústí nad Labem (13), 5. Svítkov Stars (12), 6. HBC Pardubice (12), 7. Hostivař (9), 8. Kladno (8), 9. Plzeň (7), 10. Dobřany (7), 11. Prachatice (6), 12. Hradec Králové (0). (jan, rh)