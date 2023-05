/FOTOGALERIE/ Letohradská euforie, hořké pardubické slzy. Takové bylo resumé napínavé semifinálové série hokejbalové extraligy. Její pátý a rozhodující zápas rozhodl v prodloužení domácí Vít Rozlílek a nasměroval svůj tým do finále o kov nejcennější proti největšímu favoritovi soutěže a vítězi dlouhodobé části Kert Parku Praha.

SK Hokejbal Letohrad vs. HBC Pardubice (5. semifinále). | Foto: Iva Janoušková

Letohradská aréna se i přes víkendové pouťové veselí ve městě zaplnila čtyřmi stovkami fanoušků a poprvé vybuchla nadšením na samotném začátku. Hned ve 2. minutě po střele Bogdányho hbitě zareagoval Cvejn, oběhl branku a zasunul míček k tyči bezmocného brankáře Foršta. A skoro vzápětí letohradský stánek znovu burácel, z mezikruží vymetl pravou šibenici Forštovy branky Hubálek – 0:2. Ideálnější start si Jeleni snad ani nemohli přát. Soupeř se ale postupně oklepal a ještě v první části se vrátil zpátky do utkání, přihrávku od Bílého v kontaktní gól přetavil Langr.

Druhá třetina žádnou branku nepřinesla, byť zvonila tyč Novákovy branky, posléze zase měl skvělou příležitost domácí Macháček. Ve stejném tempu se pak pokračovalo i ve třetí třetině, oba gólmani museli být stále ve střehu. Třetí zásah měl na dosah domácí Šíma, v poslední minutě to už vypadalo, že Jeleni budou slavit postup, hosté ale šli 50 vteřin před závěrečnou sirénou do power play a v ní vstřelil vyrovnávací gól Zajíček. V čase 44:28!

Následovalo tedy prodloužení, což v pátém utkání play off Letohradští dobře znají ze čtvrtfinále proti Ústí nad Labem. Tentokrát se však nekonal žádný nekonečný maratón. Gólman Novák skvěle zasáhl proti Zajíčkovi, poté si šanci vypracoval na opačné straně Kohoutek, nato domácí fanoušky svým pokusem vyděsil Česák, ale Novák si znovu poradil. Rozhodla šestá minuta prodloužení a chyba pardubického obránce, který ztratil hokejku. Michal Macháček naznačením střely zmátl gólmana, bryskně nahrál Vítu Rozlílkovi a ten střelou do prázdné brány poslal Jeleny do vysněného finále!

5. SEMIFINÁLE: SK Hokejbal Letohrad – HBC Pardubice 3:2 PP (2:1, 0:0, 0:1 – 1:0). Branky: 2. Cvejn (Bogdány), 4. Hubálek (Bogdány), 51. Rozlílek (Macháček) – 14. Langr (Bílý), 45. Zajíček (Moravec, Kubeš). Rozhodčí: Kettner, Záhora. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 430. Konečný stav série: 3:2.

Letohrad: Novák (Sterenčák) – Adamec, Anýž, Bečka, Doskočil, Dostál, Lajčiak, Lux – Bogdány, Chovanec, Cvejn, Faltejsek, Faltus, Halbrštát, Hubálek, Kohoutek, Levý, Macenauer, Macháček, Rozlílek, Šíma. Pardubice: Foršt (Třináctý) – Deml, Geisler, Krejčí, Novotný, Školoudík, Vlasák, Zajíček – Bílý, Březina, Česák, Förstl, Janeček, Kubeš, Langr, Licek, Moravec, Strouhal.

Otázky pro trenéra Letohradu Tomáše Frimla

Jak hodnotíte sobotní zápas s Pardubicemi?

Utkání bylo opět velkým dramatem. Jak ho hodnotím? Dobrý vstup, rychlé vedení, pak se začali do šancí více dostávat hráči Pardubic. Nás podržel Michal v bráně, ale těsně před koncem přišlo vyrovnání Pardubic. Na začátku prodloužení jejich velká šance, to opět výborně zasáhnul Michal, a pak jsme využili chyby, kdy obránce Pardubic ztratil hokejku, kluci to tam skvěle sehráli a bylo rozhodnuto.

Semifinálová série s Pardubicemi se hrála opět na pět zápasů, stejně jako čtvrtfinále…

Ano, série byla hodně vyrovnaná. Kromě třetího zápasu, kdy jsme nehráli vůbec dobře, tak to vždy bylo hodně těsné a celá série byla i férová. Hodně důležitý byl čtvrtý zápas, kdy jsme museli vyhrát. Prohrávali jsme, pak Pardubice trefily třikrát tyčku v krátkém sledu za sebou, to jsme měli i štěstí. A nakonec jsme to dokázali otočit.

Letohrad poprvé v historii sehraje finálovou sérii, ve které vyzve pětinásobného mistra Kert Park. S čím do Prahy Jeleni pojedou?

Jsme určitě šťastní, že se nám povedlo dostat do finále. Hráči opravdu zaslouží veliké uznaní za to, co předvádí, klobouk dolů. A i fanoušci jsou fantastičtí, jak celý tým ženou dopředu. Samozřejmě jsme si vědomi obrovské kvality týmu Kertu, chceme se na to připravit co nejlépe a taky se zaměřit na chyby kterých jsme se dopustili s Pardubicemi. Kert Park neomylně každou chybu trestá a musíme jich udělat minimum. Pojedeme tam s cílem, aby se série vracela do Letohradu minimálně vyrovnaná!

„Hrozně těžko se ten zápas hodnotí. Týden se připravujeme a ve čtvrté minutě je to 0:2. To se nám nesmí stávat, navíc v rozhodujícím boji. Pak jsme zapnuli a byli lepším týmem. Bohužel jsme do konce první třetiny jen snížili, i když jsme tam měli několik šancí. Od druhé části to bylo vyrovnané. Bojovali jsme, kluci tam nechali všechno a zaslouženě v power play vyrovnali. Tam jsem věřil, že vyhrajeme, že využijeme tu euforii. V prodloužení jsme ale nevyužili dvě dobré střely a domácí pak rozhodli. Můžeme si říkat, že Letohrad hraje lobovanou a není to hezký hokejbal, ale skončili druhý v tabulce a došel až do finále. Nesnižuji to, měli jsme být lepší a přehrát ho. Moc mě to mrzí i za kluky. Udělala se skvělá parta, tvrdě jsme pracovali, ale ani tak to nevyšlo. Třetí místo je cenné, ale zatím to tak necítíme,“ uvedl pardubický kormidelník Jiří Mašík. (jan, rh)

Finálová série startuje v sobotu 27. května od 16 hodin v pražských Lužinách, nedělní zápas začíná v 12 hodin. Třetí finálový zápas se odehraje v Letohradu v sobotu 3. června od 16 hodin, případný čtvrtý o den později v pravé poledne.