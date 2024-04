/FOTOGALERIE/ Nejvyšší soutěž hokejbalistů zakončila svoji dlouhodobou část. Letohradští Jeleni její finiš zvládli na jedničku, když nejprve na domácím stadionu v nervózním utkání plném faulu přehráli Karvinou, aby o den později nastříleli pět gólů rovněž do královéhradecké sítě. V tabulce skončil Letohrad na šestém místě a ve čtvrtfinále vyzve v repríze loňského souboje o titul mistrovský Kert Park. Série začíná o nadcházejícím víkendu 20. a 21. dubna dvěma zápasy v Praze-Lužinách.

SK Hokejbal Letohrad vs. HbK Karviná. | Foto: Iva Janoušková

SK Hokejbal Letohrad – HbK Karviná 5:0 (0:0, 0:0, 5:0).

Branky: 31. Macháček (Halbrštát, Krejsa), 39. Macháček (Halbrštát), 43. Lajčiak (Vodvárka), 44. Macháček (Halbrštát, Lux), 45. Macháček (Lux, Halbrštát).

HBC Hradec Králové 1988 – SK Hokejbal Letohrad 1:5 (0:1, 0:2, 1:2).

Branky: 42. Rakovský (Černý) – 10. Macháček (Halbrštát, Flynn), 20. Vodvárka (Krejsa, Hubálek), 29. Halbrštát (Macháček), 32. Vodvárka (Hubálek), 39. Macháček (Flynn, Halbrštát).

Spousta střel, spousta akcí, přesilovek a třicet minut zmaru, tak by se daly popsat první dvě třetiny posledního domácího zápasu základní části. Hrál se velmi tvrdý hokejbal, o čem svědčí i počet vyloučených (4:14). Krátce po zahájení třetí části Jeleni prolomili střelecké zakletí a došli si nakonec pro přesvědčivé vítězství. „Bylo naší povinnosti tohle utkání vyhrát, což se nakonec i přes dvě výsledkově vyrovnané třetiny podařilo. Týmu další úspěch před play off pomohla,“ uvedl letohradský střelec Michal Macháček. O den později si letohradští hokejbalisté náladu před vyřazovacími boji ještě vylepšili, když uloupili tři body v Hradci Králové. „Nedělní zápas se hrál v podobném tempu jako sobotní, takže pro nás to byl další utrápený, ale nakonec vítězný duel,“ hodnotil Macháček.

Složení čtvrtfinálových dvojic pro play off Crossdock extraligy je tedy jasné. První Hostivař změří síly s osmou Karvinou, druhé Ústí nad Labem bude bojovat se sedmými Pardubicemi, Kert Park si jako třetí zahraje s šestým Letohradem a střetnou se také sousedi v tabulce, čtvrté Kladno a pátý Svítkov. „Soupeř pro čtvrtfinále je ohromně silný a zkušený. Bude to velmi těžká a náročná série, ve které rozhodnou maličkosti,“ je si vědom Michal Macháček. Jedním dechem ale dodává: „My uděláme všechno pro to, abychom postoupili do semifinále!“

(jan, rh)