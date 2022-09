Po nevydařené úvodní třetině se Jelení v prostřední periodě konečně dostali do hry a hned se to odrazilo na ukazateli skóre. V 18. minutě snížil Hubálek, v přesilové hře srovnal skóre kapitán Halbrštát a podruhé do kabin odcházeli Letohradští zvesela, když těsně před koncem této části zápasu (přesně sekundu před sirénou!) proměnil svůj únik Bečka. Závěrečná patnáctiminutovka, to byl především velký boj o každý metr hřiště. V čase 43:43 svým druhým gólem v zápase přiblížil Jeleny k vítězství Hubálek, hned nato však domácí hokejbalisté snížili na rozdíl jediné branky a ze zbývající necelé minuty ještě byly pořádné nervy, které však hosté ustáli a zapsali důležité tři body.

„Úvod byl děsivý, soupeři jsme nabídli přesilovou hru, kterou využil a vzápětí z našeho propadu šel do vedení o dva góly ani ne po třech minutách od začátku utkání. My neskládali zbraně a šli si za vyrovnáním, bohužel jsme ve druhé polovině úvodní části neproměnili spoustu šancí. Ve druhé třetině jsme pokračovali v náporu, soupeř několikrát zbytečně fauloval a my toho využili. Důležitý byl gól Jana Bečky vteřinu před koncem druhé třetiny, kdy se perfektně dostal do brejku a mazácky ho využil. Ve třetí části bylo vidět na obou stranách několik nepřesností, ale gól na 4:2 po přečíslení nás uklidnil. Asi až příliš, čehož soupeř využil ve hře bez brankáře, ale nakonec jsme si došli z našeho pohledu pro zasloužené vítězství. Hráče musíme pochválit za to, že ani za stavu 2:0 pro Hradec nic nevzdávali, naopak je to ještě více nakoplo,“ hodnotil zápas trenér Tomáš Friml.

Získané sebevědomí budou jeho svěřenci potřebovat, neboť v sobotu 17. září přijede do Letohradu nejtěžší soupeř, nejlepší český celek posledních let Kert Park Praha (hraje se od 13 hodin).

HBC Hradec Králové 1988 – SK Hokejbal Letohrad 3:4 (2:0, 0:3, 1:1)

Branky: 2. Chyba (Šimek, Mejzlík), 3. Černý, 45. Svoboda (Šimek, Šimůnek) – 18. Hubálek (Adamec, Macenauer), 29. Halbrštát (Bečka), 30. Bečka, 44. Hubálek (Halbrštát).

Letohrad: Sterenčák (Novák) – Adamec, Anýž, Bečka, Dostál, Kříž, Lux – Bogdány, Chovanec, Faltejsek, Halbrštát, Hubálek, Kohoutek, Macenauer, Macháček, Marušinec. (jan, rh)