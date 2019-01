Letohrad – Letohradští hokejbalisté uspořádali nultý ročník turnaje mužů, a to za podpory svého sponzora.

VYCENILI ZUBY. Letohradští hokejbalisté si v nultém ročníku domácího turnaje otestovali formu na sezonu. | Foto: Deník/Iva Janoušková

Turnaje se zúčastnila pětice týmů a vítězem pilotního ročníku, který jistě najde zájem mezi týmy i v dalších letech, se stal domácí celek SK Hokejbal Letohrad.

Celkem bylo v rámci turnaje sehráno deset utkání a do poslední vteřiny bylo oč hrát. Letohradští nejprve potvrdili papírové předpoklady v utkání s Žamberkem, hrajícím v krajské lize, a zvítězili 8:1. Se Sudoměřicemi opět domácímu publiku předvedli remízu, stejně jako v soutěži minulého ročníku extraligy, nicméně tentokrát bez branek. Opavští pro jeleny nebyli překážkou, svěřenci trenérů Frimla a Červinky je přehráli rozdílem čtyř branek. Na závěr sehrál Letohrad repliku východočeského extraligového derby s Hradcem Králové, i tam ale zůstala branka domácích zakleta a Letohrad vyhrál 3:0. Ještě ale nebylo dobojováno…

Sudoměřičtí též vše vyhráli, svou roli tedy hrálo skóre. Hoši od slovenských hranic museli přehrát Žamberk nejlépe rozdílem devíti branek, které by jim zajistily roční držení putovního poháru. Zápas nakonec skončil pouze 7:2 a Letohrad se tak mohl nefalšovaně radovat. Celý turnaj byl odehrán v přátelské atmosféře, které dopomohlo i příznivé počasí a korektní, nezákeřná hra ze strany všech týmů.

Individuální ceny z rukou radní Letohradu Ivy Janouškové, člena Výkonného výboru klubu Stanislava Chládka a členky Výkonného výboru regionální svazu hokejbalu Evy Králové převzal nejlepší brankář Jan Šimara z týmu Letohradu, nejlepší střelec turnaje – sudoměřický Jan Štefka a cenu Fair-play dostal tým HBC Hradec Králové 1988.

Tomáš Friml, trenér SK Hokejbal Letohrad: „Holba cup pro nás byl první herní prověrkou v sezoně. Odehráli jsme čtyři kvalitní zápasy. Hráči po celý turnaj plnili taktické pokyny, které jsme po nich s Filipem chtěli. Bylo vidět, že i věci, které na tréninku trénujeme, začínají používat i při hře, což je dobré pro další část přípravy. Ukázalo nám to ale také, na jakých herních činnostech musíme zapracovat. Máme ještě čtrnáct dní, do začátku sezony na tom pořádně zapracujeme, abychom na první zápas v extralize byli maximálně připraveni. Čeká nás poslední přípravný zápas s Pardubicemi v lanškrounské hokejové hale a pak první víkend v září nás už čeká první velice těžké utkání na Kert Parku Praha."

Letohrad – Žamberk ⋌8:1 (3:0, 5:1)

Hr. Králové – Opava ⋌1:2 (0:0, 1:2)

Sudoměřice – Letohrad ⋌0:0 (0:0, 0:0)

Žamberk – Opava ⋌0:4 (0:0, 0:4)

Hr. Králové – Sudoměřice ⋌1:3 (0:1, 1:2)

Opava – Letohrad ⋌0:4 (0:0, 0:4)

Žamberk – Hr. Králové ⋌0:8 (0:6, 0:2)

Opava – Sudoměřice ⋌1:6 (0:4, 1:2)

Letohrad – Hr. Králové ⋌3:0 (2:0, 1:0)

Sudoměřice – Žamberk ⋌7:2 (5:1, 2:1)

Konečné pořadí

1. SK Hokejbal Letohrad

2. SK Sudoměřice

3. SHC Opava

4. HBC Hradec Králové 1988

5. SK Hokejbal Žamberk