Čtvrtfinálové brány hokejbalové Crossdock extraligy se o uplynulém víkendu otevřely, osmička týmů má za sebou úvodní dva zápasy. Pro Letohrad nezačalo play off vůbec dobře a zopakování loňské jízdy až do finále se nejeví příliš reálně. S úřadujícím mistrem Kert Parkem prohráli Jeleni oba venkovní zápasy a jsou tak krůček od vyřazení. Třetí čtvrtfinále začne v letohradské aréně sobotu od 16 hodin a chtějí-li domácí hrát i v neděli od 11.00, musí bezpodmínečně vyhrát.

1. ČTVRTFINÁLE:

HC Kert Park Praha – SK Hokejbal Letohrad 8:3 (2:0, 5:2, 1:1)

Branky: 5. Pavlík (M. Kruček), 10. M. Kruček (Macek), 16. Zvonek (Lhota, Laurinc), 20. Novák (Zvonek, Jágr), 23. Suchánek, 26. Mejzlík (J. Kruček), 26. Zvonek (Lhota), 31. Zvonek (Lhota, Macek) – 17. Šíma (Lajčiak, Hubálek), 18. Macháček (Flynn), 33.Macháček (Halbrštát).

Letohrad: Křemenák (Novák) – Adamec, Anýž, Bečka, Doskočil, Dostál, Lajčiak, Lux, Chovanec, Cvejn, Faltejsek, Flynn, Halbrštát, Hubálek, Krejsa, Macháček, Šíma, Švec, Vodvárka.

Sobotní utkání se Letohradu vůbec nepovedlo. Start nebyl špatný, ale v páté minutě Jeleni neuhlídali Pavlíka a ten otevřel účet zápasu. Vzápětí na 2:0 navýšil M. Kruček. „Zápas se mi nehodnotí vůbec lehce. Po dobrém aktivním startu do první třetiny jsme obdrželi dva slepené góly ze situací, na které jsme se přesně připravovali nejen na videu,“ hodnotí první čtvrtfinálový zápas asistent trenéra Filip Červinka. „Ve druhé části jsme díky zvýšenému důrazu dotahovali třígólové manko, ale pak si dáme naprosto nepochopitelný vlastní gól a už se to s námi vezlo. Soupeři míčky doslova skákaly do prostorů, z nich dával lehce góly, my se na góly hrozně nadřeme. Vysokou porážku bych shrnul asi takto: Zápas blbec," uzavírá hodnocení Červinka.

2. ČTVRTFINÁLE:

HC Kert Park Praha – SK Hokejbal Letohrad 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)

Branky: 9. M. Kruček (Pavlík, Jágr), 14. Jágr (Novák, Zvonek), 27. Jágr (M. Kruček), 36. Lhota (Mejzlík), 44. Lhota – 20. Flynn (Halbrštát, Faltus), 37. Faltus (Macháček), 45. Cvejn (Faltus, Macháček).

Letohrad: Novák (Křemenák) – Adamec, Anýž, Bečka, Doskočil, Dostál, Lajčiak, Lux, Chovanec, Cvejn, Faltejsek, Faltus, Flynn, Halbrštát, Hubálek, Krejsa, Macháček, Šíma, Švec, Vodvárka.

Stav série: 2:0.

Letohradští se snažili ze všech sil soupeři předešlou porážku oplatit, ale po první třetině opět prohrávali. „V neděli jsme pozměnili taktiku, přijel nás posílit jinak fotbalista Filip Faltus. První polovinu úvodní části jsme soupeře přehrávali, ale pak jsme dostali opět gól jako přes kopírák z prvního utkání. Následovalo zbytečné vyloučení za nesportovní chování ze střídačky našeho nejzkušenějšího hráče a oslabení tří proti pěti se proti tak zkušenému a silnému týmu, jakým je Kert Park, se dá jen těžko ubránit,“ krčí rameny Filip Červinka. „Ve druhé části jsme snížili, tlačili se do dalších a dalších šancí, které gólem neskončily, a na druhé straně jeden z našich zkušenějších obránců nahraje při zakládání útoku soupeři přímo na hůl a opět prohráváme po hrubé školácké chybě o dva góly.“ Třetí část byla gólově vyrovnaná, herně byli ale aktivnější Letohradští. „V poslední části jsme za stavu 3:1 pro Kert Park protivníka absolutně přehrávali, střely deset ku dvěma hovoří za vše, i tak jsme však odešli poraženi. Co dodat, naše letošní výkyvy jsou proti tak silnému soupeři s lehkostí trestány,“ konstatuje Filip Červinka a dodává: „Na domácím hřišti uděláme vše, co bude v našich silách, pro zdramatizování série, ale musíme se v první řadě vyvarovat darování gólů soupeři jako na zlatém podnose soupeř. Ten to prostě hned trestá.“

Další výsledky:

HBC Kladno – HBC Svítkov Stars Pardubice 0:2 (3:6 a 4:5 PP)

HBC Hostivař – HbK Karviná 1:1 (8:3 a 4:5)

Elba DDM Ústí nad Labem – HBC Pardubice 0:2 (3:4 SS a 1:4)

