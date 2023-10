Po třech vítězstvích přišla první porážka. Letohradští hokejbalisté zavítali v dalším pokračování nejvyšší soutěže do hlavního města a na půdě Hostivaře neuspěli, když jim utekla závěrečná třetina. Plánované druhé utkání na půdě mistrovského Kert Parku bylo odloženo. Za dveřmi je krajské derby, v sobotu 7. října hostí Jeleni trápící se HBC Pardubice.

Ilustrační foto. | Foto: Iva Janoušková

Do zápasu lépe vstoupili domácí hráči a záhy se ujali vedení, Letohradu se podařilo srovnat zásluhou Hubálka. Druhá třetina měla gólově stejný průběh, nejprve strhl vedení na stranu domácích Ferfecki, po dvou minutách srovnal kapitán Halbrštát. Ve třetí části ale Jelenům definitivně vyschl střelecký prach a byl to pouze soupeř, kdo ještě třikrát překonal brankáře Křemenáka. „Zápas se nám bohužel nepovedl, po celou dobu jsme tahali za kratší konec. Dvakrát jsme dokázali vyrovnat, pak jsme ale dělali hrubé školácké chyby a soupeř to potrestal a po zásluze vyhrál. Spíš mě mrzí zranění našich dvou hráčů, Jakuba Cvejna a Michala Macháčka, oba odvezla sanitka a Michal Macháček se musel podrobit operaci, což je mrzuté. Přeji jim brzké uzdravení a ať se dají co nejdříve do pořádku,“ uvedl trenér Letohradu Tomáš Friml.

CROSSDOCK EXTRALIGA: HBC Hostivař – SK Hokejbal Letohrad 5:2 (1:1, 1:1, 3:0). Branky: 4. Čejka (Urbanec), 17. Ferfecki (Kudela), 32. Urbanec (Kudela, Čejka), 35. J. Vaniš (Kudela, Čejka), 42. Čejka (J. Vaniš) – 11. Hubálek (Vychytil), 19. Halbrštát (Rozlílek, Macháček). Letohrad: Křemenák (Novák) – Adamec, Anýž, Bečka, Krejsa, Švec, Vychytil – Cvejn, Faltejsek, Halbrštát, Hubálek, Lajčiak, Levý, Lux, Macháček, Protzner, Rozlílek.

HC Kert Park Praha – SK Hokejbal Letohrad odloženo.

Pořadí:

1. HBC Hostivař (5 zápasů/15 bodů), 2. Elba DDM Ústí nad Labem (7/12), 3. HBC Kladno (5/12), 4. HBC Svítkov Stars Pardubice (4/12), 5. HC Kert Park Praha (5/11), 6. SK Hokejbal Letohrad (4/9), 7. HBC Hradec Králové 1988 (6/9), 8. HbK Karviná (5/6), 9. HBC Plzeň (6/4), 10. HBC Prachatice (6/4), 11. TJ Snack Dobřany (5/2), 12. HBC Pardubice (6/0).

Příští program:

SK Hokejbal Letohrad – HBC Pardubice (sobota 7. října, 14.00).

(rh, jan)