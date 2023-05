Překvapení se nekonalo. Letohradští hokejbalisté rozehráli svoji historicky první finálovou sérii extraligy na hřišti favorizovaného Kert Parku a přestože v utkání číslo 1 soupeře trápili, tak po dvou dílech finále prohrávají 0:2 na zápasy a pražský celek bude mít příští týden, kdy se série nastěhuje do letohradské arény, „mečbol“.

SK Hokejbal Letohrad. | Foto: Iva Janoušková

Sobotní zápas na lužinském sídlišti gólově otevřel po necelých šesti minutách Zvonek, na jehož trefu posléze navázal Jágr, když gólman Novák předtím v souboji ztratil hokejku. Druhá třetina ale patřila Jelenům! Nejprve je po 40 vteřinách hry vrátil zpět do boje Macháček, v další minutě využil nahrávky Doskočila Levý a bylo to 2:2. Následně se do obří šance dostal Rozlílek, brankář Návara ale jeho pokus odrazil. V další minutě ale domácí zapomněli na Šímu, který se zorientoval na brankovišti a strhl vedení na stranu hostů.

Zbytek zápasu nabídl pořádnou přestřelku. Ve třetí třetině srovnal na 3:3 ve vlastním oslabení domácí Novák, na opačné strany využil přesilovou hru Bečka – 3:4. V čase 40:00 přišel smolný gól, kdy míček po odražené střele Lhoty zapadl přesně do letohradské svatyně. Jeleni ale bojovali dál, do karet jim však moc nehrálo oslabení po faulu Bečky. V 43. minutě Kert strhl vedení na svou stranu, když na odražený míček pohotově zareagoval Danko. A to byl rozhodující okamžik, hosté šli okamžitě do power play, jenže soupeř jim nic nedovolil a bral první finálovou výhru.

Zatímco sobota přinesla bitvu do úplného konce, tak v nedělním druhém finále ukázal Kert svoji sílu. Bez gólu se hrálo osm a půl minuty a byli to domácí, kdo bezbrankové skóre smazal, střelu Laurince tečoval do Novákovy branky T. Lhota. Po další půlminutě vedli o dva góly, když od modré Nováka prostřelil M. Kruček. Pak dostali Jeleni nabídku početní výhody, tu ale bránící čtveřice zvládla. Ve druhém dějství se Jeleni urputně snažili dostat zpátky do hry, ale nedařilo se, Návarova branka pro ně zůstala zakletá. V 19. minutě na 3:0 zvyšoval Jágr a těsně před koncem třetiny, kdy se hosté nedokázali rychle vrátit do obrany, zpečetil výsledek svým druhým gólem v zápase M. Kruček. Třetí třetina zůstala bez branek i většího vzruchu a pražští hokejbalisté vedou ve finálové sérii 2:0.

1. FINÁLE: HC Kert Park Praha – SK Hokejbal Letohrad 5:4 (2:0, 0:3, 3:1). Branky: 6. Zvonek (Laurinc , Peschout), 14. Jágr (M. Kruček, T. Lhota), 35. Novák (Rozenberg), 40. T. Lhota (J. Kruček), 43. Danko (Šperl) – 16. Macháček (Rozlílek), 17. Levý (Doskočil), 25. Šíma (Chovanec, Dostál), 36. Bečka (Rozlílek).

2. FINÁLE: HC Kert Park Praha – SK Hokejbal Letohrad 4:0 (2:0, 2:0, 0:0). Branky: 9. T. Lhota (Laurinc, Wróbel), 10. M. Kruček (Rozenberg), 19. Jágr (T. Lhota, M. Kruček), 30. M. Kruček (Zvonek).

Letohrad: Novák (Sterenčák) – Adamec, Anýž, Bečka, Doskočil, Dostál, Heide, Lajčiak – Bogdány, Chovanec, Cvejn, Faltejsek, Halbrštát ©, Kohoutek, Levý, Macenauer, Macháček, Rozlílek, Šíma.

Třetí finálový zápas začíná v sobotu 3. června v 16 hodin a letohradští Jeleni si díky spolupráci se sponzory opět připravili pro diváky losování vstupenek a také díky daru společnosti Coalsoft bude prvních 300 piv za půlku! Přijďte podpořit Jeleny v boji o odvrácení konce sezony! Pokud v sobotu vyhrají, nedělní zápas bude začínat v pravé poledne. (jan, rh)