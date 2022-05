Jeleni měli o víkendu v domácím prostředí a ve skvělé divácké kulise dva mečboly, ale proměnit nedokázali žádný z nich. V sobotu rozhodla jediná branka z hole pardubického Česáka, letohradští hokejbalisté nevyzráli na soupeřova gólmana Stárka ani jednou. O den později bylo k vidění nemenší drama. Hosté znovu o gól vedli zásluhou Krejčího, Lajčiak se potom postaral střelou z velké dálky o vyrovnání a byla to jediná trefa Jelenů za celý domácí dvojzápas. Minutu před koncem využil Langr přesilovou hru a to byl rozhodující moment zápasu, pojistka z hokejky Filipa přišla do opuštěné letohradské svatyně při domácím risku bez brankáře.

„Sobotní utkání se mi hodnotí těžko. Soupeř zrcadlil náš styl obrany středního pásma, které jsme ale díky aktivitě dokázali překonávat. Všechny šance ale končily na výstroji Davida Stárka, který předvedl výtečný výkon, stejně jako náš brankář Michal Novák. Kvalita v zakončení byla bohužel žalostná, možná jsme nezvládli tlak v hlavách, že jsme tak blízko postupu do semifinále. Kdežto Pardubice hrály soustředěně, nikam se nehnaly, počkaly si a po jedné úspěšné skryté střele zvítězily. Musím přiznat, že zaslouženě. Náš tým předvedl výborný bojovný výkon bez jediného vyloučení. O naší porážce rozhodla absolutní nulová efektivita v zakončení. Když na vás dvakrát v přesilovce zívá prázdná branka a vy ji minete, nemůžete vyhrát,“ uvedl asistent kouče Jelenů Filip Červinka po třetím duelu série.

SK Hokejbal Letohrad vs. HBC Pardubice.Zdroj: Iva Janoušková

„Druhé utkání nabídlo trochu odlišný obrázek. Pardubice se opět schovaly do valu, hrály trpělivě, my jsme v první a ve třetí třetině absolutně převzali otěže zápasu, tlačili se do branky, David Halbrštát trefil dvě tyčky a jedno břevno, Davidu Stárkovi snad ještě teď musí zvonit v uších. Soupeř ale opět ve druhé třetině při našem chvilkovém výpadku využil šanci. Ve třetí třetině jsme šťastným gólem z půlky vyrovnali a rozjeli kolotoč v obranném pásmu Pardubic, bohužel opět bez gólu a hosté na druhé straně ukázali svoje zkušenosti v přímém přenosu. Naši mladí hráči v obraně udělali několik chyb a zbytečný faul. V přesilovce jsme perfektně bránili nejlepší hráče Pardubic, ale když třikrát můžete v klidu vyhodit, dát si balónek na forhend, ale z nervů darujete balónek netrpělivě soupeři a ten udeří, nedá se nic dělat… Pardubice ukázaly, proč jsou tak silným týmem, kdybychom měli alespoň z poloviny tak zkušený celek, tak k pátému rozhodujícímu utkání podle mého osobního názoru nedojde,“ okomentoval Červinka z pohledu domácích smolné čtvrté čtvrtfinále.

„Odehráli jsme dva výborné taktické a hlavně týmové zápasy. Kluci přijali defenzivní taktiku a moc jsme toho Letohradu nedovolili. Navíc to podpořil vzadu David Stárek a ani nedělní trochu kuriózní gól na tom nic nemění. Byli jsme trpěliví a udrželi emoce. Byly to dva těžké zápasy i psychicky, ale zvládli jsme to na výbornou. Ale už myslíme na středu, dva body nic neznamenají. Letohrad bude mít ve středu zase jiný tým a bude to opět boj. Navíc oba brankáři chytají skvěle a rozhoduje jeden gól,“ shrnul svoje dojmy kouč Pardubic Jiří Mašík.

3. čtvrtfinále:

SK Hokejbal Letohrad – HBC Pardubice 0:1 (0:0, 0:1, 0:0). Branka: 16. Česák (Bílý). Rozhodčí: Záhora – Havelka. Vyloučení: 0:3. Bez využití. Letohrad: Novák (Sterenčák) – Adamec, Anýž, Bečka, Dostál, Hejtmánek, Nazad, Pražák, Bogdány, Faltejsek, Faltus, Halbrštát, Hubálek, Kovář, Lajčiak, Levý, Macháček, Rozlílek. Pardubice: Stárek (Třináctý) – Filip, Krejčí, Kvapil, Novotný, Šimek, Vlasák, Zajíček, Bílý, Česák, Förstl, Janeček, Kubeš, Langr, Licek, Moravec, Strouhal.

4. čtvrtfinále:

SK Hokejbal Letohrad – HBC Pardubice 1:3 (0:0, 0:1, 1:2). Branky: 35. Lajčiak (Macháček) – 22. Krejčí (Bílý), 44. Langr (Filip), 45. Filip (Stárek). Rozhodčí: Zbořil – Škrobák. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:1. Letohrad: Novák (Stárek) – Adamec, Anýž, Bečka, Dostál, Nazad, Pražák, Bogdány, Faltejsek, Faltus, Halbrštát, Hubálek, Kovář, Lajčiak, Levý, Macháček, Rozlílek. Pardubice: Stárek (Třináctý) – Filip, Krejčí, Kvapil, Novotný, Šimek, Vlasák, Zajíček, Bílý, Česák, Förstl, Janeček, Kubeš, Langr, Licek, Moravec, Strouhal. (ok, rh)

Stav série: 2:2.

Pátý zápas se hraje ve středu 4. května od 19 hodin v Pardubicích.