Stalo se, co svitavský basketbalový fanoušek nečekal. Očekávané prvoligové finále mezi Tury a Slavií se konat nebude, pražského favorita vyzve Písek.

Hosté v hale Na Střelnici v ničem nepřipomínali ustrašený a naivní soubor z minulého pátku. Bylo znát, že je nedělní domácí úspěch pořádně nabudil, naopak na Turech bylo vidět, že nejsou ve své kůži.

Projevilo se to zejména tam, kde by to jen málokdo čekal, tedy na trojkovém oblouku. Poměr přesných pokusů z perimetrů 6:15 (!) hovoří za všechny komentáře.

Přesto nabídl první poločas vyrovnanou podívanou, nikdo se neutrhl do vyššího než pětibodového vedení, do kabin šli s mírným odstupem hosté a všechno bylo otevřené.

Pohroma na Tury padla poté, co se týmy vrátily na palubovku. První pětiminutovku třetí čtvrtky prohráli 2:16 (!!), celou tuto periodu 14:30 a finále jim zoufale mizelo v dáli.

Sršňům tady vycházelo všechno, na co sáhli, pomalu každá střela, kterou zvedli, propadla košem, zatímco domácí zažívali kritické chvíle na obou polovinách hřiště.

Z beznaděje, kdy jejich manko přerostlo dvacetibodovou hranici, se je pokusili dostat dva muži. Jakub Jokl, jenž podal doslova monstrózní výkon (21 doskoků, užitečnost 48!), a spolu s ním Martin Novák.

Především oni dva vykřesali poslední naděje snížením na rozdíl deseti bodů (70:80). V tu chvíli ale potřebovali, aby je podpořil někdo další, což se nestalo.

Turům zoufale chyběly body kapitána Pavla Slezáka, jenž prožil zakletý večer a netrefil ani jednu střelu z pole (!). Teprve ke konci se prosadil Tomáš Jansa, ale to bylo pozdě, navíc ostatní spoluhráči zůstali hluboko pod čísly, jaká byla potřebná.

V závěru to byla faulovaná a šestkovaná na obou stranách, rozdíl ve skóre se ještě dostal na šest bodů (79:85), Sršni však zachovali pevné nervy a šanci na zázračný obrat Svitavským nedali.

Na jejich straně podal skvostný výkon Petr Šlechta, k němu se navíc přidali čtyři další dvouciferní střelci, a to byl jeden z klíčových faktorů pro výsledek, který zanesl moře zklamání do svitavských řad a naopak euforie mezi písecké basketbalisty a početnou skupinu jejich příznivců.

A ještě pár statistických údajů, které dokreslují, proč se svitavské finálové plány rozsypaly: úspěšnost střelby z pole 37% – 42%, úspěšnost střelby za 3 body 23% – 42% (!!), úspěšnost trestných hodů 67% – 75%, asistence 17:29 (!), bloky 2:6. body po ztrátách 15:29, body hráčů z lavičky 29:40.

Domácí sice soupeře výrazně přeskákali a měli i lepší dvojkovou střelbu, ale především rozdíl ve tříbodové střelbě byl příliš propastný.

Nic naplat, gratulace míří na jih Čech.

Sršni se po debaklu v prvním semifinále fantasticky zvedli, zatímco Tuři přes velké individuální počiny nepodali v den D a hodinu H ve středu po osmé večerní svůj top týmový výkon.

1. LIGA, semifinále, 3. zápas:

Tuři Svitavy – Sokol Sršni Písek 85:92 (17:20, 40:44, 54:74)

Body: J. Jokl 25, Novák 22, Jansa 19, Jurka 7, Svojanovský 3, Slezák 3, Petric 3, Hlobil 2, Baťa 1 – Šlechta 28, Sýkora 14, Englický 12, Mach 12, M. Svoboda 12, Šurý 5, Špičák 4, J. Svoboda 3, Mikolášek 2. Rozhodčí: Kurz, Nejezchleb, Petrák. Fauly: 20:28. Pět chyb: Mikolášek, Mach (Oba Písek). Trestné hody: 34/23 – 28/21. Trojky: 6:15. Doskoky: 54:38. Diváci: 320. Konečný stav série: 1:2, do finále postupuje Písek.