Další zápis do listiny českých atletických rekordů. V případě mladého běžce Jakuba Dudychy z Vysokého Mýta zdaleka nikoli premiérový. Osmnáctiletý běžecký talent a loňský evropský šampión na osmistovce se o víkendu vytáhl na mítinku stříbrné kategorie World Indoor Tour ve francouzském Lyonu, kde zaběhl národní historické juniorské maximum na halové osmistovce, které má jeho zásluhou hodnotu 1:47,12 min.

Půlkař Jakub Dudycha. | Foto: FB AC Vysoké Mýto

V tomto roce je to potřetí, co Dudycha tento rekord vylepšil. Poprvé se mu to povedlo v lednu v ostravské hale, kde mimochodem překonal v této disciplíně český rekord po dlouhých třiatřiceti letech (1:47,75).

Tamtéž se posléze na největším tuzemském halovém mítinku Czech Indoor Gala zlepšil na 1:47,42 a nyní tak srazil svůj čas o další tři desetiny.

Tím se mimo jiné posunul do top šestky českých výkonů na 800 metrů v hale i mezi seniory (české maximum máv držení Jakub Holuša časem 1:46,09).

V samotném závodu v Lyonu obsadil Jakub Dudycha čtvrtou příčku, na třetí mu přitom scházelo jen sedm setin (zvítězil marocký běžec El Guese výkonem 1:45,28, druhý skončil španělský reprezentant Attaoui a třetí jeho krajan Arriba).