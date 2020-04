I když hokejbalisté dlouho vyčkávali a věřili, že ještě není vše ztraceno, tak po posledních rozhodnutích státních orgánů bylo nade vší pochybnost jasné, že jim nezbude nic jiného než sezonu „odpískat“.

V jejich případě se nejedná jen o ukončení ročníku, ale o jeho úplné anulování. Na období 2019/2020 se zkrátka bude pohlížet, jakoby se v Česku hokejbal vůbec nehrál.

Předsednictvo Českomoravského svazu hokejbalu rozhodlo, že se anulují všechny dosažené výsledky všech soutěží a věkových kategorií, není stanoveno konečné pořadí soutěží a nikdo nebude postupovat ani sestupovat.

Ve svých soutěžích by tedy měly rovněž pro příští sezonu nadále setrvat východočeské extraligové celky HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice a SK Hokejbal Letohrad, stejně jako trojlístek prvoligových týmů HC Jestřábi Přelouč, HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice a SK Kometa Polička.

„Jakákoli jiná varianta než anulování celého soutěžního ročníku by nebyla správná. Při rozhodování jsme vzali do úvahy nemožnost předpovídat další kroky vlády, neustále se zkracující dobu, jež by nám umožňovala soutěže dokončit, a také měnící se hygienické a organizační nároky, které jsou stanoveny a jejichž dodržování je přísně kontrolováno. Situace je mimořádná, proto jsme dospěli k závěru, že anulace soutěžního ročníku bez postupujících a sestupujících a bez určení pořadí je tím nejlepším řešením. Bylo to nejtěžší rozhodnutí, které jsme ve vedení svazu museli udělat. Věřím, že hokejbalisté náš krok pochopí,“ uvedl na webu svazu jeho předseda Martin Komárek.