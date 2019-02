Česká Třebová - Čtyři závody stačily k tomu, aby se dokázala připravit na mistrovství světa.

Monika Simonová. | Foto: archiv

Skvělá časovkářka Monika Simonová znovu potvrdila, že proti chronometru se řítí jako nezastavitelný uragán. Na světovém šampionátu amatérů v italském Occhiobellu získala stříbrnou medaili, když rychlejší byla pouze slovinská závodnice Mateja Roglic.

Závodnice jely podél řeky Pád ve velkém horku a čekalo je celkem sedmnáct kilometrů. „Z výsledku mám velkou radost! Na této trati se mi dlouhodobě daří, letos ale příprava kvůli problémům se zády neproběhla, jak jsem si představovala,“ připomněla Monika Simonová problémy, jež ji zkraje sezony brzdily.

Nebylo to vidět.

Dokázala se dostat do formy za velmi krátkou dobu. „Bylo velkou otázkou, na co bude má výkonnost stačit. Před mistrovství světa jsem absolvovala čtyři závody a cítila jsem se čím dál lépe. Na závod jsem se těšila a soustředila se jen na svůj výkon a cílovou pásku, dala jsem ze sebe maximum, víc už to nešlo,“ okomentovala stříbrný závod českotřebovská cyklistka.

Výsledky mistrovství světa

1. Mateja Roglic (Slovinsko) 22:57 min. D1

2. Monika Simonová (Česká republika) 23:42 min. D1

3. Elisa Rigon (Itálie) 23:42 min. D2

4. Annalisa Mondi (Itálie) 24:27 min. D2

5. Michela Crepaldi (Itálie) 25:06 min. D1



(Pozn.: D1 - kategorie žen do 40 let, D2 - ženy nad 40 let.)