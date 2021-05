Zrušen byl mimo jiné Běh Javorkou, prozatím odložen je prvomájový Běh kolem poličských hradeb, stejně jako mistrovství České republiky v běhu do vrchu nahoru-dolů na Pekláku v České Třebové.

Přesto se však zablýsklo na lepší časy, a to díky aktivitě pořadatelů v Žamberku a Letohradu, kteří našli způsob, jak běžcům zápolení umožnit.

Prvním příkladem je Běh na Rozálku – Memoriál Vládi Kalouse, tedy závod do vrchu k Tyršově rozhledně v Žamberku. V rozmezí od 23. dubna do 9. května si každý zájemce může zaběhnout vyznačenou trasu (délka 900 metrů, převýšení 45 metrů, u mládeže pochopitelně kratší porce) individuálně, sám si změří dosažený čas a ten zaznamená do výsledkového formuláře. Výsledková listina běhu bude zveřejněna 11. května.

V podobném virtuálním režimu se uskuteční také Letohradská pětka, v jejím případě to je podruhé. „Okno“ bude otevřeno dokonce po celý tento měsíc (od 1. do 31. května) a na okruh od Orlovny v Orlici může rovněž přijít každý, kdo má chuť. Jen musí svůj dosažený výkon zaznamenat na zařízení umožňující záznam času a uběhnuté vzdálenosti a odkaz odeslat pořadatelům.

Zbývá dodat, že organizátoři apelují především na čestnost běžců při zapisování časů, což však je v případě Iscarex Cupu samozřejmostí.

Oba závody budou započítány do celoročního hodnocení.