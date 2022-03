Však už jenom jméno vítěze. Skutečně nebývá zvykem, aby na regionálních tratích vyhrával zahraniční účastník. V Kunčině se tak stalo. Američan Sean McAneny (startovní číslo 118) působí na moravskotřebovském gymnáziu, takže to neměl daleko, a ukázal vysoké běžecké kvality. Vlastně to byla jeho one man show, jeho čas v cíli 34:35 min. neměl v devadesátičlenném startovním poli na hlavní trase konkurenci. Druhého muže v pořadí Jakuba Skalku předběhl zámořský objev bezmála o půldruhé minuty.