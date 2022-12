Rekordní pole v Dolní Dobrouči

Jak se stalo tradicí, každý z účastníků si mohl vybrat z pestré nabídky běžeckých závodů podle svého gusta – přespolních i silničních běhů či závodů do vrchu, zápolení na kratších distancích okolo pěti kilometrů až po půlmaratón.

Vůbec nejpočetněji obsazeným dílem Iscarexu Cupu 2022 byl Běh dobroučským krajem, na kterém se v červnu sešlo 276 závodníků. Více než dvě stovky účastníků registrovali pořadatelé v České Třebové na Běhu Javorkou i Crossu po lyžařských tratích, v Polička na Hradbách, v Letohradu na Pětce i Přespolním běhu lyžařů a v Dolní Čermné na Běhu přes Červený vrch.

Novopacký finiš byl pozdní, tři sváteční body zůstaly v Moravské Třebové

Nejenom tady se opětovně ukázalo hlavní kouzlo tohoto seriálu spočívající v setkávání běžeckých generací, kdy na jedné straně ti nejmenší caparti získávají na tratích první zkušenosti a často dělají premiérové závodní krůčky v životě. Na straně druhé obdivuhodné výklony podávají veteráni se sedmi či osmi křížky, kteří jen dokazují, že sportování a běh mohou být zálibou vpravdě celoživotní.

Králem edice 2022 se stal naprosto po zásluze zkušený Radek Hübl (Runsport Team), který se postavil na start třinácti závodů, v deseti z nich dokázal zvítězit a na třech zbývajících obsadil druhé místo. O tom, že si po celý rok udržoval vysokou výkonnost, svědčí skutečnost, že triumfoval v dubnu na Běhu Javorkou i v prosinci na Čertovském běhu. Titul je tak zcela nepochybně ve správných rukou. Což platí také v ženské kategorii, kde si Barbora Nováková z TJ Sokol Kunvald připsala v průběhu roku devět prvenství.

Zdroj: Radek Halva

Nejúspěšnější běžci a běžkyně Iscarex Cupu 2022 budou slavnostně vyhodnoceni a odměněni v sobotu 7. ledna na Andrlově chlumu v Ústí nad Orlicí. Akce se uskuteční po doběhu tradičního Běhu na Andrlův chlum, který pravidelně otvírá běžeckou sezonu v regionu a v novém roce bude současně prvním podnikem Iscarex Cupu 2023.

Ano, populární seriál bude pokračovat, v jeho termínové listině na nadcházející rok je doposud zařazeno 26 závodů.

Konečné výsledky Iscarex Cupu 2022

Absolutní pořadí – muži:

1. Radek Hübl (Runsport)

2. Filip Záveský (AK Iscarex Česká Třebová)

3. Jiří Kyral (Vencl tým Ústí nad Orlicí)

4. Tomáš Fliedr (F-Bike klub Sádek)

Absolutní pořadí – ženy:

1. Barbora Nováková (TJ Sokol Kunvald)

2. Jana Matyášová (Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí)

3. Kateřina Pirklová (Letohrad)

4. Romana Barvínková (Atletika Žamberk)

MUŽI A (20 – 39 let): 1. Radek Hübl (Runsport Team), 2. Filip Záveský (Iscarex Česká Třebová), 3. Jiří Kyral (Vencl tým Ústí nad Orlicí). MUŽI B (40 – 49 let): 1. Tomáš Fliedr (F-Bike klub Sádek), 2. Petr Šimek (Řetůvka), 3. Jiří Fliedr (F-Bike klub Sádek). MUŽI C (50 – 59 let): 1. Radek Hejl (Letohrad), 2. František Fajfr (Vencl tým Ústí nad Orlicí), 3. Martin Vacek (AK Iscarex Česká Třebová). MUŽI D (60 – 69 let): 1. Aleš 1. Aleš Stránský (AK Iscarex Česká Třebová), 2. Vladimír Vacarda (Eleven Run Team), 3. Josef Skalický (Poldr Žichlínek). MUŽI E (nad 70 let): 1. Pavel Ráb (Česká Třebová), 2. Josef Šponar (Sokol Žamberk), 3. Miroslav Pecháček (Orel Dolní Čermná). JUNIOŘI (18 – 19 let): 1. Michal Vacek (Vencl tým Ústí nad Orlicí), 2. Viktor Borek (Brzdy Horní Čermná), 3. Marek Bukáček (Atletika Polička).

ŽENY A (20 – 34 let): 1. Martina Šebková (AK Iscarex Česká Třebová), 2. Lenka Sontáková (Spinning Eva Lanškroun), 3. Pavla Hlaváčková (Ústí nad Orlicí). ŽENY B (35 – 44 let): 1. Barbora Nováková (TJ Sokol Kunvald), 2. Romana Barvínková (Atletika Žamberk), 3. Jana Mannlová (AK Iscarex Česká Třebová). ŽENY C (45 – 54 let): 1. Kateřina Pirklová (Letohrad), 2. Anna Krátká (Hvězda Pardubice), 3. Ludmila Hájková (OB Česká Třebová). ŽENY D (nad 55 let): 1. Jana Matyášová (Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí)m 2. Eva Jirásková (TJ Maratonstav Úpice), 3. Ivana Pešlová (TJ Svitavy). JUNIORKY (18 – 19 let): 1. Tereza Šedová (Vencl tým Ústí nad Orlicí), 2. Vendulka Stránská (TJ Jiskra Ústí nad Orlicí), 3. Ema Dvořáková (AK Iscarex Česká Třebová).

VÍTĚZOVÉ KATEGORIÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE – dorost (16 – 17 let): Dominik Hájek (Vencl tým Ústí nad Orlicí) a Aneta Čípová (AK Iscarex Česká Třebová), starší žactvo (14 – 15 let): Jan Krištof (Atletika Polička) a Simona Zezulková (TJ Sokol Klášterec nad Orlicí), mladší žactvo (12 – 13 let): Jiří Kristejn (TJ Sokol Klášterec nad Orlicí) a Adéla Fliedrová (F-Bike klub Sádek), nejmladší žactvo II (10 – 11 let): Radim Kouba (AK Iscarex Česká Třebová) a Adéla Boháčová (Lezník), nejmladší žactvo I (9 let a mladší): Tadeáš Vašina (TJ Sokol Klášterec nad Orlicí) a Adéla Váchová (TJ Spartak Letohrad).

Započítané závody v roce 2022

10 jarních kilometrů (Kunčina u Moravské Třebové),Širokodolský kros, Běh Javorkou (Česká Třebová),Memoriál Quido Štěpánka (Jablonné nad Orlicí), Běh na Rozálku Memoriál Vladimíra Kalouse (Žamberk), Běh kolem poličských hradeb, Letohradská pětka, Běh Běh choceňskými sady, Memoriál Ivana Belobrada (Dlouhoňovice), Běh do Zámeckého vrchu (Lanškroun), Nekořský kros, Běh dobroučským krajem, Knířovský běh, Běh přes Červený vrch (Dolní Čermná), Běh na Kozlovský kopec, Králický Sněžník beze stopy, Mladkov-Suchý vrch Memoriál Dobroslava Marečka, Run Sádecká pila, Svinnský Iscarex kros, Černovírský kros, Výprachtice-Buková hora, Sázava-Lázek, Strážný nahoru a dolů (Dolní Dobrouč), Horský čtvrtmaraton Jablonné-Suchý vrch, Králický Lískovec, Cross po lyžařských tratích (Česká Třebová), Heřmanická osmička, Lubenská 10 cross, Běh údolím Orlice (Klášterec nad Orlicí), Přespolní běh lyžařů v Letohradu, Sokolský půlmaraton (Kunvald), Běh 17. listopadu (Polička), Čertovský běh (Damníkov-Anenská Studánka).