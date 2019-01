Nymburk - Iniciativa Český sport 2011 považuje výsledky 24. valné hromady ČSTV za průlomové a lze je označit za rok 1989 v našem sportu.

Je to jasný signál pro veřejnost i politickou reprezentaci, že se český sport sjednotil a hodlá hledat východiska pro strukturu svého dalšího fungování.

24. valná hromada ČSTV v Nymburce, jejíž svolání iniciovaly sportovní svazy v létě letošního roku, měla prokázat, zda obě komory této tělovýchovné organizace jsou schopny spolupracovat. Základním předpokladem k tomu bylo schválení stanov respektujících jednokomorové uspořádání, odvolání stávajícího a vznik nového vedení ČSTV v co nejkratším možném termínu, následné určení nové role ČSTV a návrh optimálního způsobu nakládání s jeho majetkem.

Vzhledem k tomu, že stávající vedení ČSTV ztratilo důvěru, delegáti valné hromady mu zakázali usnesením disponovat majetkem ČSTV.

Delegáti dále schválili konání volební valné hromady ČSTV 28. ledna 2012 a následně i nové stanovy respektující jednokomorové uspořádání. Naopak - neschválili změnu názvu ČSTV na Asociace sportu ČR s tím, že za problémy ČSTV nemůže název, ale jeho vedení.

Na závěr 24. valné hromady ČSTV delegáti odvolali předsedu, místopředsedu i výkonný výbor ČSTV a současně je pověřili, aby v demisi řídili organizaci do 28. ledna a přípravou volební valné hromady v tomto termínu. Odvoláním vedení ČSTV tak iniciativa Český sport 2011 zastupující sportovní svazy splnila slib veřejnosti a politikům, který jim dala před půl rokem. (tz)