Nedohrálo se, tudíž neznáme a nikdy nepoznáme konečné pořadí Kooperativa NBL pro sezonu 2019/2020. Co však známe, to jsou nejlepší hráči „useknutého“ ročníku, alespoň na základě výsledků tradiční ankety trenérů, kapitánů ligových týmů, klubových manažerů, odborníků a novinářů. Vedení nejvyšší soutěže se rozhodlo toto hlasování uskutečnit, přestože bez nadstavby a play off to může působit jako „bez šlehačky na dortu“. Nicméně i tato „děravá“ sezona přinesla pozoruhodné individuální počiny.

OBRANÁŘ OBHÁJIL

Mužem, kterého experti vynesli nejvýše, tedy až k trofeji označované jako „Most valuable player“ nebo chcete-li „Nejužitečnější hráč“, se stal reprezentační rozehrávač Jakub Šiřina, který řídil hru BK Opava, druhého družstva nadstavbové skupiny A1 v okamžiku ukončení sezony.

Viktor Půlpán se stal nejlepším obráncem sezony: „Tohoto ocenění si moc vážím, je to pro mě i další motivace do budoucna,“ řekl rozehrávač Beksy.

„Tahle cena je pro mě určitě zvláštní, a to v mnoha ohledech. Tím největším je samozřejmě nedohrání sezony,“ přiznává dvaatřicetiletý dirigent Slezanů. „Ocenění mě samozřejmě těší, na druhou stranu mě mrzí, že jsme přišli o play off, tedy o nejlepší část sezony, kde jsem mohl svou formu potvrdit. Ta mince tak má dvě strany a není z toho taková radost jako při dokončení sezony, byť zápasů bylo odehráno dost a týmy i jednotliví hráči mohli ukázat, co v nich je,“ vyjádřil se Šiřina, který zapisoval v průměru 18,2 bodu, 7,4 asistence a 3,7 doskoku, což je jeho kariérní maximum. Celkově byl čtvrtým střelcem ligy a hlavně v první fázi sezony soutěži doslova kraloval.

Jak v ligové anketě dopadly další kategorie? Koučem sezony byl zvolen opavský Petr Czudek, obráncem sezony je podruhé pardubický Viktor Půlpán a coby basketbalistu s největším zlepšením viděli hlasující Radka Farského z Brna. Top pětku ligy spolu se Šiřinou tvoří křídelníci Jaromír Bohačík a Vojtěch Hruban z Nymburka, pod košem je další nymburská opora Zach Hankins a také nestárnoucí ústecký bard Pavel Houška.

BUDOUCÍ TUR V TOP 5

Rovněž svitavští Dekstone Tuři mají mezi smetánkou Kooperativa NBL svoje zastoupení, a to hned dvojnásobné. Do elitní pětky zahraniční hráčů byl vybrán rozehrávač Geno Crandall, který se při premiéře na českých palubovkách po počátečním „rozkoukávání“ rozehrál k výborným výkonům a výraznou měrou se podepsal pod prosincovou a lednovou série svitavských výher. Jeho parťák Sean O'Brien je mezi špičkou nejvyšší soutěže stálicí, o jeho formě svědčí i skutečnost, že se stal MVP Kooperativa NBL za měsíc prosinec.

Vlastně se dá říci, že Tuři nejsou v elitním výběru dva, ale v tuto chvíli tři. Je pravdou, že Václav Bujnoch si svoje ostruhy, za které se stal členem top české pětky soutěže, vysloužil za kvalitní výkony v opavském dresu, ale brzy po konci sezony oznámil přestup do Svitav a není divu, že trenéři i příznivci Turů si od něho slibují velké věci.

Hvězdy Kooperativa NBL 2019/20

MVP SEZONY

Jakub Šiřina (BK Opava)

KOUČ SEZONY

Petr Czudek (BK Opava)

OBRÁNCE SEZONY

Viktor Půlpán (BK JIP Pardubice)

HRÁČ S NEJVĚTŠÍM ZLEPŠENÍM

Radek Farský (mmcité1 Basket Brno)

NEJLEPŠÍ PĚTKA SEZONY

Jakub Šiřina (BK Opava)

Vojtěch Hruban (ERA Basketball Nymburk)

Jaromír Bohačík (ERA Basketball Nymburk)

Pavel Houška (Sluneta Ústí nad Labem)

Zachary Hankins (ERA Basketball Nymburk)

NEJLEPŠÍ ČESKÁ PĚTKA

Jakub Šiřina (BK Opava)

Vojtěch Hruban (ERA Basketball Nymburk)

Jaromír Bohačík (ERA Basketball Nymburk)

Václav Bujnoch (BK Opava)

Pavel Houška (Sluneta Ústí nad Labem)

NEJLEPŠÍ ZAHRANIČNÍ PĚTKA

Eugene Crandall (Dekstone Tuři Svitavy)

Malik Morgan (BK Olomoucko)

Raheem Appleby (USK Praha)

Sean O´Brien (Dekstone Tuři Svitavy)

Zachary Hankins (ERA Basketball Nymburk)

GLOSA: Hvězda chybí mezi hvězdami

Je to anketa a jako každá anketa v sobě nemůže nést punc měřitelné spravedlnosti. Názor lidí, kteří mají na téma českého basketbalu a Kooperativa NBL co říci, zkrátka vyzněl tak, jak ukazuje rámeček s oceněnými. A jedním dechem dodejme, že v něm nenajdeme jméno, které by tam nepatřilo. Slabý „tým“ to rozhodně není. Stejně bychom však ze sebe dokázali vysypat další početnou skupinu hráčů, kteří chybí, přitom by si svoje místečko v anketě zasloužili. Za všechny takové a na prvním místě uveďme Tomáše Vyorala, které převzal v pardubické Bekse úlohu lídra a naplnil ji měrou vrchovatou. A to nejenom svými čísly, vždyť který jiný jednotlivec měl na hru a výsledky svého týmu takový vliv jako on? Byly zápasy, které odtáhl prakticky celé a Scalabroniho výběr sužovaný řadou zdravotních problémů držel nad vodou často skoro sám. Z tohoto pohledu se skutečnost, že se v anketě Hvězdy Kooperativa NBL nevešel jako její jasně zářící hvězda do žádné „škatulky“, jeví jako svého druhu úlet.