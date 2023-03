/FOTO/ Stálo je to hodně sil, ale i druhé jarní domácí extraligové utkání (a celkově třetí) letohradští hokejbalisté vyhráli. Jeleni jsou po sedmnácti odehraných zápasech sezony 22/23 stále na druhém místě tabulky za vedoucím Kert Parkem Praha. Duel s Ústím nad Labem museli otáčet a vítězný zásah padl z hole Levého pět minut před koncem.

SK Hokejbal Letohrad vs. Elba DDM Ústí nad Labem. | Foto: Iva Janoušková

Extraligovému zápasu předcházela rozcvička v podobě úklidu zasněženého hřiště, který v březnu překvapil i Letohradské, ve 13 hodin ale bylo vše připraveno. Branku Letohradu střežil tentokrát Lukáš Sterenčák a Jeleni do zápasu vstoupili trochu rezervovaně. „Zápas se pro nás hned od samého začátku nevyvíjel vůbec dobře, kdy soupeř šel brzy do vedení. První třetina byla z naší strany poněkud ospalá,“ potvrzuje útočník Jelenů Ondřej Hubálek, který později nahrál na oba góly Letohradu. „O přestávce naštěstí přišel rázný impulz od trenérů a my od poloviny zápasu soupeře k ničemu moc nepustili. Byli jsme si vědomi naší herní převahy a nepochybovali jsme, že gól s postupem času přijde,“ komentuje průběhu zápasu Hubálek.

Srovnávacího gólu se padesátka fanoušků v letohradské aréně dočkala v 19. minutě při souběžném vyloučení a hře 4 na 4, radoval se z něj Filip Faltus. „Pohybem jsme soupeře donutili udělat chybu, které jsme využili. Hokejku jsem měl napruženou až po kotníky, ale v poslední chvíli jsem si všiml Filipa, který se z takovýchto pozic nemýlí,“ popisuje gól Ondřej Hubálek. Napínavý zápas pokračoval dál a šance střídaly šance. Na vítěznou trefu si ale všichni museli počkat do 40. minuty. „Měl jsem za sebou dlouhé střídání, a tak jsem jenom posunul míček Davidu Levému, který nám skvělou střelou do levé šibenice vystřelil vítězství,“ popisuje útočník.

SK Hokejbal Letohrad vs. Elba DDM Ústí nad Labem.Zdroj: FB SK Hokejbal Letohrad

„Díky vydařené třetí třetině jsme dokázali těsný náskok 2:1 udržet a připsat si tři cenné body do tabulky. Musím smeknout před gólmany na obou stranách. Podali výborné výkony. I když to tak na první pohled nevypadá, tak si troufnu říct, že jsme byli po většinu času lepším týmem a naším neustálým tlakem jsme zápas dotáhli do až vítězného konce,“ dodává Ondřej Hubálek.

V následujícím kole zajíždějí Jeleni coby zřejmí favorité do Plzně, kde odehrají zápas v sobotu 18. března od 14 hodin.

Hokejbalová extraliga:

SK Hokejbal Letohrad – Elba DDM Ústí nad Labem 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Branky: 19. Faltus (Hubálek), 40. Levý (Hubálek) – 7. Soukup (Červinka, Škurla).

Letohrad: Sterenčák (Novák) – Anýž, Bečka, Doskočil, Dostál, Lajčiak, Lux – Bogdány, Cvejn, Faltejsek, Faltus, Halbrštát, Hubálek, Kohoutek, Levý, Macenauer, Macháček.

Pořadí:

1. HC Kert Park Praha (45), 2. SK Hokejbal Letohrad (41), 3. HBC Pardubice (37), 4. HbK Karviná (34), 5. HBC Svítkov Stars Pardubice (28), 6. Elba DDM Ústí nad Labem (25), 7. HBC Hostivař (22), 8. HBC Kladno (21), 9. TJ Snack Dobřany (21), 10. HBC Prachatice (17), 11. HBC Plzeň (11), 12. HBC Hradec Králové 1988 (7).

(jan, rh)