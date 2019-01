Orlicko - Eliška ZEmanová obhájila své loňské vítězství v anketě čtenářů Deníku. Své soupeře porazila na celé čáře.

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců za rok 2018. | Foto: Michal Horák

Dvanáctiletá Eliška Zemanová vyhrává u čtenářů Orlického deníku na plné čáře.

Mladá kickboxerka z vysokomýtského Falconu se v roce 2018 účastnila mistrovství světa organizace WAKO, kde skončila na páté příčce. Jak se ovšem ukazuje, ve svém městě je natolik oblíbená, že si vysloužila velkou podporu.

„Docela mě to překvapilo,“ odpověděla s úsměvem na otázku, čím to je. Z vyhlašování si neodvezla jen plaketu Hvězda Deníku, ale rovněž byla mezi vyhodnocenými v kategorii žactva.

„Je to něco, co mě posouvá dál a je to od těch lidí hezké, že mě takhle podporují,“ poděkovala svým příznivcům Eliška Zemanová. Také v roce 2019 má před sebou několik sportovních výzev. „Letos mě čeká mistrovství Evropy, nejbližší akcí je Slovak Open a pak mě čeká i měření sil v Rakousku a Maďarsku,“ nastínila své plány nadějná česká kickboxerka.