Poprvé na jaře padli v hokejbalové extralize letohradští Jeleni, kteří po nepovedeném vystoupení s prázdnou ze západu Čech. „Bohužel jsme hráli jen posledních deset minut a tak se uspět nedá. Plzni děkujeme, že nám dala potřebnou facku a posadila zpátky na zadek,“ uvedl k zápasu asistent letohradského trenéra Filipa Červinka.

Ilustrační foto. | Foto: Iva Janoušková

Letohradu se utkání v Plzni vůbec nevydařilo. Už v devatenácté vteřině zápasu sice vedl gólem Michala Macháčka, po první třetině však prohrávali 1:2. „Do Plzně jsme jeli odhodlaní uspět, do zápasu jsme vstoupili aktivně a brzy vstřelili vedoucí branku, která nám ale možná více uškodila. Z týmu jsme cítili pohodu a možná i mírné podcenění, čehož Plzeň svoji aktivní hrou a nahazováním na brankáře využila i díky velkému důrazu v předbrankovém prostoru,“ hodnotí asistent trenéra Filip Červinka.

FOTOGALERIE: Druhá jarní výhra. Choceň loupila body v Moravské Třebové

Ve druhé třetině Letohradští inkasovali dvakrát. „Utkání se zlomilo ve druhé třetině, kdy jsme šli zbytečně do tří po nesmyslných faulech. V poslední části jsme přebírali otěže zápasu, soupeř ale ze tří střel dvakrát udeřil,“ říká Filip Červinka. Jeleni se dokázali prosadit až v poslední pětiminutovce zápasu, kdy upravili skóre do konečné podoby. „V extralize není lehkého soupeře a my musíme začít opět makat a plnit taktické pokyny,“ ví asistent trenéra a jedním dechem dodává: „Teď nás čeká Kladno, kde dlouhé roky nevyhráváme, navíc se v posledním utkání chytilo, takže nás nečeká jednoduchý zápas, ale uděláme vše, abychom trapas z Plzně odčinili.“

Letohrad je v extraligovém pořadí i nadále druhý (41 bodů), ale třetí Pardubice jsou díky vyhranému městskému derby nad Svítkovem stále jen o bod zpět.

HBC Plzeň – SK Hokejbal Letohrad 6:4 (2:1, 2:0, 2:3). Branky: 2. Švarc, 12. Benedikt (Lokajíček), 18. Pavlík (Matoušek), 24. Vobruba (Miksan), 33. Vobruba (Ulč, Šilhán), 42. Benedikt (Matoušek, Vobruba) – 1. Macháček (Halbrštát, Doskočil), 40. Kohoutek (Macháček, Krejsa), 43. Šíma (Kohoutek, Dostál), 45. Doskočil (Macháček, Halbrštát).

Příští program:

HBC Kladno – SK Hokejbal Letohrad (sobota 25. března, 11.00).

(jan)