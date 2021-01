Stále vysoký standard. Přestože museli v letošním roce improvizovat a zcela překopat, tak příznačné, noty svého projektu, projekt Hrajeme spolu za Pardubice pokračoval. Basketbalisté z BK Pardubice a Komorní filharmonie Pardubice se dali dohromady posedmé. Kvůli letošní pandemii se akce přesunula do skromnějších prostor. A především se konala odděleně, navíc v on-line prostoru.

Opera není nuda

Pořadatelé zajistili streamovaný přenos z Domu hudby a ze sportovní haly Dašická. Filharmonici doprovázeli operní pěvkyni Ester Pavlů. Diva patrně předala svoji energii čahounům, kteří zdolali Opavu (76:73).

„Je to úžasné! Myšlenka takového netradičního spojení dvou sfér se mi strašně moc líbí. Díky ní je možné ukázat i mladším divákům, že opera rozhodně není nuda, což je hrozně fajn,“ hovořila nadšeně po svém vystoupení Ester Pavlů.

S ohledem na vládní opatření spojené s pandemii se koncert odehrál v prázdné Sukově síni. Její pěvecký výkon by zasloužil bouřlivý. Takhle ale sólistce mohli jen zabubnovat kolegové smyčci od hudebních nástrojů…

„Mohu říct, že se mi zpívalo krásně, celý koncert jsem si moc užila. Samozřejmě je jasné, že potlesk diváků nám strašně chybí, ale nedá se nic dělat… Je to škoda, doufejme, že už se blýská na lepší časy,“ neklesá na mysli Pavlů.

Fyzická symfonie

Hrajeme spolu za Pardubice má za sebou sedm ročníků. Sedm spojení basketbalového klubu s filharmonií. Dle ohlasu veřejnosti lze konstatovat že úspěšných.

„Jsem velký podporovatel tohoto nápadu. Myslím si, že toto spojení je úžasné pro obě strany. Když jsem při zápase s Opavou viděl tu energii, sledoval jsem, jak se všechno v hale odvíjí… Řekl bych, že hudební i sportovní světy toho mají hodně podobného. jedná se zkrátka o team work. Tento projekt je opravdu výborná myšlenka,“ chválí indický dirigent Debashis Chaudhuri.

Přestože je hodně zcestovalý, tato v českých končinách unikátní akce mu přinesla jednu velkou premiéru.

„Musím se přiznat, že živě jsem byl na basketbalu vůbec poprvé a bylo to krásné. Díval jsem se úplně všude, kde se co dělo, měl jsem tisíce otázek co, kde, jak, proč (pousmál se). Je to velmi rychlá a fascinující hra. Sledovat, jak tým pracuje, jak ho vedou koučové. Je to velká symfonie, fyzická symfonie. Pro mě to byl úžasný zážitek,“ rozplývá se Chaudhuri.

Geniální spojení

A premiéry nekončí. Poprvé v roli ředitele Komorní filharmonie Pardubice vystupoval Pavel Svoboda. Ten ve funkci vystřídal Jarmilu Zbořilovou, která se stala čestnou prezidentkou projektu.

„Je to naprosto geniální spojení, které přivede posluchače klasické muziky ke sportovní události. A naopak sportovní fanoušci mohou přičichnout k byť sice populárně laděnému, ale přesto klasickému koncertu,“ podotýká Pavel Svoboda, který na jeho adresu dodává: „Byl krásný, jednalo se o nádherné osvěžení. Měl jsem možnost chvíli poslouchat přímo v sále a musím říct, že mě mrazilo v zádech. Asi po půl roce. Doufám, že i posluchače a diváky u on-line streamu doma zamrazilo a věřím, že i oni byli nadšeni.“

Teď už si všichni organizátoři, aby se za rok sešli na tradičním místě. Tedy v pardubické enteria areně.

„Pevně věřím, že to vyjde. Poděkování patří jak basketbalovému klubu, tak mé předchůdkyni paní Zbořilové, za to, že se tento projekt narodil. A my máme tu čest a možnost v něm dál pokračovat,“ říká Pavel Svoboda.