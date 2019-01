Východní Čechy, Horní Újezd - Finále sezony, jak má být. Mezinárodní mistrovství České republiky v sajdkárkrosu vyvrcholilo na trati v Horním Újezdu u Litomyšle a byl to „fičák“, na jaký se jen tak nezapomene.

Sajdkárkrosová sezona přinesla zajímavý průběh a na závěr ve dvou závodech na Svitavsku senzační vrchol. | Foto: Janeta Chaloupková

Však také do závodního areálu zavítala tisícová návštěva, zřejmě v předtuše událostí, jaké novodobá historie českého sajdkárkrosu nepamatuje. Nebývalo zvykem, aby před posledním podnikem sezony nebylo jasno o držitelích titulu, na to byla dominance bratrů Rozehnalových a po nich Čermákových moc jednoznačná.



Letošek ale přinesl dlouho nevídané dění. Samozřejmě, že vše bylo do značné míry dáno zraněním spolujezdce Ondřeje Čermáka, ale i taková smůla k závodění někdy patří. Navíc se našli vyzyvatelé, kteří svoji šanci chopili pevně za pačesy a nepustili.



Petr Kolenčík s Matějem Hejhalem absolvovali teprve svoji druhou mistrovskou sezonu na „sajdě“. A hned byla zlatá. Ano, zlatá, protože Horní Újezd je postavil na nejvyšší stupínek. Předcházely tomu rozjížďky, které natěšené publikum u trati přiváděly doslova do transu.



Tomáš Čermák měl i s náhradním spolujezdcem Jakubem Janouškem situaci relativně ve svých rukou, to by ale jeho „pech“ nesměl být tuplovaný. Po třech kolech první finálové jízdy musel kvůli technické závadě zastavit!



A to byla pobídka pro Kolenčíka s Hejhalem. Ti po okruhu doslova letěli, nikomu nedali šanci a na startovním roštu druhé rundy tak byli rázem v pozici lídrů šampionátu! Atmosféra, ta by se v tu chvíli dala krájet.



Zvládnou to? Ano, zvládli. Hned v první zatáčce byli první před posádkou Čermáka, který dělal, co mohl, přilepil se vedoucí dvojici na záda, jenže to bylo všechno. Kolenčík a Hejhal předvedli jízdu bravurní, vpravdě mistrovskou, nechybovali, ani technika je nezradila.



A v cíli se málem utopili v euforii…



V pořadí hornoújezdského klání za nimi dojely posádky Pavel Hroch – Martin Hroch a Jan Boukal – Pavel Boukal. V konečném pořadí šampionátu brali stříbro Čermák – Janoušek (se ztrátou nicotných šesti bodů po šestnácti soutěžních rozjížďkách!) a bronz vybojovali Hrochové.

Šampióni 2018

Sajdkárkros MMČR: Petr Kolenčík – Matěj Hejhal (WSP Zabel, JT Gunex KTM Racing Team)

Sajdkárkros Přebor ČR: Martin Lukášek – Vítězslav Peč (VMC Zabel, Motosport Side & Quad)

Sajdkárkros veteráni: Stanislav Hutira – Zdeněk Plhák (Yamaha, Motosport Side & Quad)

Čtyřkolky MMČR: Zdeněk Poláček (WSP, SiX-3 SSW Czech Racing Team)

Čtyřkolky junioři: Adam Tuček (Yamaha, Motosport Side & Quad)