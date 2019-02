Pardubický kraj – Dalším kolem pokračovaly celostátní ligové soutěže stolních tenistů a tenistek. Ty se blíží ke svému finiši a bitvy o body tudíž nabývají na důležitosti.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

Prvoligoví hráči Chocně dostali pod sebe tři soupeře a jejich naděje na udržení jsou stále více reálné. Duel s poslední Orlovou pro ně měl klíčový význam a zvládli ho na výbornou, hostům nedali sebemenší naději. Mrzet je ovšem může druhé víkendové střetnutí proti Novému Jičínu, svému tabulkovému sousedovi a konkurentovi ze spodních pater první ligy. Po napínavém průběhu ho ztratili nejtěsnějším poměrem, když dlouho bojovali alespoň o remízu, jenže poslední dva singly čtyřhodinového zápolení připadly na stranu moravského celku.



Holičtí stolní tenisté udělali další dva kroky směrem ke třetiligovém primátu. A byly to kroky skutečně rázné, nestává se totiž na této úrovni zase tak často, aby družstvo opanovalo soutěžní zápas bez ztráty „kytičky“ 10:0. A ještě méně obvyklé je, pokud se to povede v obou víkendových zápasech, jenže když má tým formu jako v současné době Holice, těžko mu čelit. Hosté z Jablonce navíc přijeli jenom ve třech, čímž lídrovi jeho úlohu ještě více usnadnili. Holičtí navíc s povděkem přijali také informaci o další ztrátě nejbližšího pronásledovatele. Pro pardubickou Teslu se domácí klání s Hradcem Králové nevyvíjelo zrovna příznivě a zachránila z něho pouze remízu, vinou čehož její manko za vedoucím týmem narostlo na pět bodů.



Úspěšný výjezd na Moravu mají za sebou ústeckoorlické stolní tenistky. Na smírný výsledek v Blansku navázaly vítězstvím na brněnské „Morendě“, což však nebylo zase tak složité, protože domácí výběr měl k dispozici toliko dvojici stolních tenistek a tři dvouhry tak rivalkám daroval bez boje. Ústí si nadále bezpečně drží postavení v klidném středu skupiny bez existenčních starostí.



Výsledkově nevydařené víkend mají za sebou druholigové ženy z Pardubického kraje, což ovšem bylo dáno zejména kvalitou soupeřek reprezentujících dvě nejlepší družstva aktuálního pořadí. A s nimi to byl marný boj.

Výsledky od stolů: