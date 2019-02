Cenné vítězství v souboji o prvoligovou záchranu si připsali hráči z Chocně, kteří zvítězili v Liberci a díky tomu v tabulce výrazněji odskočili poslední Orlové a předposledním Františkovým Lázním. Hlavní zásluhu na výhře měl opět Vojtěch Štrof, aktuálně druhý nejúspěšnější singlista první ligy (86,7 %!), tentokrát mu však pomohli i parťáci. O den později byla jakákoli choceňská snaha na půdě pražského El Niňa marná. Ve třech se proti silnému soupeři hrát nedá a když se ještě v průběhu utkání zranil Čopián a nemohl pokračovat, dopadlo to nevyhnutelně tak, jak muselo, tedy debaklem.



Třetiligová přetahovaná mezi Holicemi a pardubickou Teslou o průběžné vedení v tabulce vypadá zatím o něco lépe pro holické stolní tenisty, kteří v uplynulém kole svému regionálnímu konkurentovi malinko utekli. Sami totiž obě vystoupení na stolech protivníků s převahou zvládli, zatímco Tesla v jednom případě přece jenom zaškobrtla. V Hradci Králové se střetnutí trvající tři a půl hodiny vyvíjelo dlouho v pardubický prospěch, hosté si ve dvouhrách udržovali těsné vedení, ovšem samotná koncovka se jim příliš nepovedla, v závěrečných dvou singlech uhráli jen jediný set, na světě rázem byla remíza a tedy nepříjemná ztráta bodů.



Nadmíru povedené dějství mají za sebou ženské týmy z Pardubického kraje. Byly na sto procent úspěšné, což se stává málokdy. Navíc jejich výhry byly velice přesvědčivé, nejvíce v případě druholigových Chrudimaček, které „zametly“ s protihráčkami z Jihlavy ve velkém stylu, opanovaly debl i devět dvouher, přičemž ztratily pouhé čtyři sady. Odměnou je jim lichotivé třetí místo ve skupině.

SKST Warmnis Liberec B - KST SK US Steinerová Choceň 6:10 (body: Štrof 4,5, Bělohlávek 2,5, Liška 2,5, Čopián 0,5). SF SKK El Niňo Praha B – KST SK US Steinerová Choceň 10:0.

Umístění: 12. Choceň (30).

3. LIGA SKUPINA C – 15. – 16. kolo:

TJ Sokol Jaroměř-Josefov – Jiskra Holice 3:10 (Mádlo 3,5, Táborský 3,5, Jelínek 2,5, Koubek 0,5). TJ Sokol Stará Paka – Tesla Pardubice 6:10 (Merta 4, Stránský 3, Kadleček 2, Dostál 1). DTJ Hradec Králové C – Lokomotiva Pardubice 10:2 (Bělohlav 1, Ecler 1). Sokol PP Hradec Králové 2 C – Jiskra Holice 5:10 (Mádlo 3,5, Koubek 3, Táborský 2,5, Koubek 1). DTJ Hradec Králové C – Tesla Pardubice 9:9 (Merta 4,5, Dostál 3,5, Stránský 1). TJ Sokol Stará Paka – Lokomotiva Pardubice 10:5 (Ecler 2, Bělohlav 1, Kolář 1, Špaňůr 1).

Umístění: 1. Holice (47), 2. Tesla Pardubice (43), 12. Lokomotiva Pardubice (16).

ŽENY

1. LIGA SKUPINA B – 15. kolo:

TTC Ústí nad Orlicí – Sokol Vsetín 7:3 (Šedová 3, Bezdíčková 2, Svojanovská 2).

Umístění: 6. Ústí nad Orlicí (26).

2. LIGA SKUPINA C – 15. – 16. kolo:

SK Jihlava – Sokol Chrudim 0:10 (T. Sedláčková 3,5, Heřmánková 3,5, M. Sedláčková 3). SK Jihlava – TTC Ústí nad Orlicí B 2:8 (Částková 3,5, Motlová 2,5, Cyranyová 2).



Umístění: 3. Sokol Chrudim (32), 6. Ústí nad Orlicí B (23).