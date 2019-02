Pardubický kraj – Pokračování ligových soutěží družstev ve stolním tenise přineslo pro krajské zástupce střídavou úspěšnost.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Prvoligoví muži Chocně brali na domácích stolech jedno vítězství a přece jenom se na dvanáctém místě lehce přiblížili k týmům ze středu tabulky. Ve třetí lize pokračuje honička vedoucích Holic a druhé Tesly Pardubice. Tříbodový rozdíl zůstal po tomto kole nezměněn, když Holičtí zvládli v pohodě domácí vystoupení, leč Tesla se nenechala zahanbit a ze dvou těžkých venkovních zápasů také vytěžila maximum.

Z ligových stolů

MUŽI – 1. LIGA – 17. – 18. kolo: KST SK US Steinerová Choceň – TJ Sokol PP Hradec Králové 6:10 (body: Štrof 3,5, Čopián 1,5, Liška 0,5, Bělohlávek 0,5). KST SK US Steinerová Choceň – ST Euromaster Kolín 10:3 (Štrof 3,5, Liška 2,5, Bělohlávek 2,5, Čopián 1,5).



3. LIGA – skupina C – 13. – 14. kolo: Slovan KST Bohnice – Tesla Pardubice 6:10 (Merta 4,5, Šimonek 3,5, Lukes 1,5, Marel 0,5). SF SKK EL Niňo Praha D – Lokomotiva Pardubice 10:0. Jiskra Holice – DTJ Hradec Králové C 10:5 (Jelínek 4,5, Táborský 3,5, Mádlo 1,5, Vraštil 0,5). SF SKK El Niňo Praha D – Tesla Pardubice 6:10 (Merta 4, Dostál 3,5, Šimonek 2,5). Slovan KST Bohnice – Lokomotiva Pardubice 10:8 (Bělohlav 4,5, Voženílek 1,5, Ecler 1, Dočkal 1). Jiskra Holice – Sokol Stará Paka 10:1 (Mádlo 3,5, Táborský 2,5, Jelínek 2,5, Socha 1,5).



ŽENY – 1. LIGA – skupina B – 13. – 14.- kolo: TTC Ústí nad Orlicí – Sokol Líšeň 4:6 (Šedová 2,5, Svojanovská 1,5). TTC Ústí nad Orlicí – MK Řeznovice 3:7 (Svojanovská 2, Šedová 1).



2. LIGA – skupina C – 13. – 14. kolo: KST Olomouc – TTC Ústí nad Orlicí B 9:1 (Částková 1). Sokol Vsetín B – TJ Sokol Chrudim 4:6 (Sedláčková 2,5, Heřmánková 2,5, Kaplanová 1). Sokol Vsetín B – TTC Ústí nad Orlicí B 6:4 (Cyranyová 2 , Částková 1,5 , Motlová 0,5). KST Olomouc – TJ Sokol Chrudim 4:6 (Sedláčková 3, Kaplanová 2, Heřmánková 1).