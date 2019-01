Východní Čechy - Do semifinále play off nejvyšší domácí hokejbalové soutěže postoupily Pardubice, Letohrad i Hradec Králové. Všichni z horší pozice. Navíc zástupci obou krajských měst absolvovali největší možnou porci zápasů.

Hokejbal ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Pardubičtí se ukázali jako hráči s dvojími plícemi. Ze tří bodů čtvrtfinálové série s Ústím nad Labem nebyl ani jeden po výhře v základní hrací době. „Musím kluky pochválit za to, jak jsme věřili i po průběžném stavu 0:2. Vrátili jsme se do Pardubic a najednou se tým překlopil do pozitivní nálady. Nastavili jsme si hlavy na vítězství a šli za obratem. A to je naše velká devíza. Postup nás ještě víc povzbudil a pro mladé hráče jsou to obrovské zkušenosti. Navíc, když se z pěti zápasů čtyřikrát prodlužovalo,“ připomíná pardubický trenér Jiří Mašík.



ZMĚNA VČ. HISTORIE

Jeho parta narazí na krajského rivala. A „obyčejné“ derby s Letohradem bude mít příchuť pálivých papriček Jalapeño… „Poprvé v historii nás čeká ve vyřazovacích bojích východočeský celek. Moc se na to těšíme. Věřím že to bude znovu bitva o každý metr hřiště. Letohrad je typově trošku jiný tým než Ústí. Má šikovné rychlé hráče podpořené brankářem Šimarou. Hodně sází na defenzivu a pak na brejky. Takže nás česká dobývání branky. Samozřejmě se budeme snažit na ně něco vymyslet. Co? To si nechám pro sebe,“ mlží trenér.



„To, že je v letošním semifinále trio z východních Čech, je svým způsobem unikátní. Ale když si vezmu, jakou tady má hokejbal popularitu, tak to zase takové překvapení není. Samozřejmě je to trochu i dílem štěstí, na druhou stranu vím, že všechny tři týmy tomu dávají hodně. No a tímhle se jim to vrátilo,“ dodává Mašík.



SEMIFINÁLE JE MÁLO

Pokřikem „Hoši, děkujem“ vyprovodili fanoušci letohradské jeleny ze hřiště po třetí výhře nad Plzní. Po deseti letech se mužstvo znovu probilo do bitvy, v níž rozhodně není bez šance. „V semifinále jsme asi po deseti letech, možná jsem tu sérii ještě tehdy hrál (směje se). Určitě do semifinále vstoupíme naplno, nebudeme chtít prohrát. Věřím, že výhra v těžké sérii s Plzní nás ještě víc semkne, kluci si budou ještě víc věřit," řekl po postupu trenér Tomáš Friml.



Tehdy nevěděl, že se postaví proti pardubickým Autosklářům. Týmu, který je v sezoně dvakrát porazil. Nyní je čas na odplatu.



Jasný vzkaz posílá gólman Jan Šimara, muž, jenž stojí za tím, že Letohrad se ohromně zvednul. „Asi jsme play off tým, máme velkou sílu, dravé mládí, všichni jsou u nás perfektně individuálně vybaveni. Soupeři musí mít už strach, máme totiž na každého,“ vypálil jasným tónem.



Bitva s Pardubicemi bude mít náboj. „Finále je teď jasný cíl,“ říká odhodlaně letohradská jednička.



V CESTĚ MEGAFAVORIT

Klobouk dolů! To, co dokázali hradečtí Piráti, nečekal snad nikdo. Čtvrtfinálovou sérii s favorizovaným Kladnem (druhý tým základní části) otočili z 0:2 na 3:2, navíc i v některých vítězných duelech se pro ně skóre nevyvíjelo dobře. Jenže ukázali obrovského týmového ducha a semknutost. Nyní je čeká suverén základní části – Kert Park Praha.

„Čtvrtfinálový obrat nás povzbudil. Teď zkusíme potrápit megafavorita a uvidíme, na co to bude stačit,“ zní z Hradce.



SEMIFINÁLE EXTRALIGY

1. zápasy – sobota 12.5.

Pardubice – Letohrad (17.00)

Kert Praha – Hradec Kr. (16.00)



2. zápasy – neděle 13.5.

Pardubice – Letohrad (16.00)

Kert Praha – Hradec Kr. (14.00)



3. zápasy – sobota 19.5.

Letohrad – Pardubice (16.00)

Hradec Kr. – Kert Praha (11.00)



Případné 4. zápasy – neděle 20.5.

Letohrad – Pardubice (11.00)

Hradec Kr. – Kert Praha (11.00)



Případné 5. zápasy – sobota 26.5.

Pardubice – Letohrad (16.00)

Kert Praha – Hradec Kr. (16.00)