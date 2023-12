Nejvyšší česká hokejbalová soutěž má za sebou podzimní část bojů v dlouhodobé části. Čtvrtinu jejich účastníků tvoří východočeské kluby a ty si v dosavadním průběhu sezonou vedly poměrně obstojně. Pro jarní odvety si vypracovaly bytelné základy.

SK Hokejbal Letohrad. | Foto: Petra Marková

Závěr podzimních bojů poznamenala nepřízeň počasí, takže zápasy posledního kola plánovaného na první prosincový víkend musely být odloženy na jaro. Tudíž se podzimní účty skládají po třinácti odehraných dějstvích. Suverénním lídrem je poněkud nečekaně Hostivař před mistrovským Kert Parkem, na opačném pólu nestačí na konkurenci Plzeň s Prachaticemi.

Co se týče Východočechů, tak ne, že by nemohlo být ještě lépe, ale není zdaleka vyloučena možnost, že by si kompletní čtveřice mohla zahrát čtvrtfinále play off. Boj o top osmičku, který bude vrcholit na jaře, bude mít rozhodně grády.

SK Hokejbal Letohrad (4. místo, 23 bodů)

Finalisté uplynulého ročníku si nasadili výkonnostní laťku pořádně vysoko, ale potvrdili svoje nesporné kvality. Jeleni měli výborný začátek a závěr, mezi to vměstnali i výsledkově horší pasáž, o síle mužstva však svědčí, že ji zastavili listopadovou výhrou na půdě šampionů z Kert Parku. Play off by mělo být jasnou věcí a v něm se s Letohradem bude muset znovu vážně počítat.

HBC Svítkov Stars Pardubice (5. místo, 23 bodů)

Jen vinou horšího skóre přezimují v závěsu za Letohradem svítkovští Stars. A to po valnou část sezonu mohli myslet ještě na lepší čísla, ale z posledních tří kol nevytěžili ani bod. Do té doby se ale prezentovali stabilními a kvalitními výkony a výsledky. Bránu do vyřazovací části mají otevřenou dokořán a pokud navážou na současnou formu, mohou klidně bojovat o výhodnou pozici v elitní čtyřce.

HBC Pardubice (8. místo, 17 bodů)

S pardubickými hokejbalisty byli fanoušci zvyklí se setkávat v o poznání vyšších tabulkových patrech. Letos však musí vzít zavděk pozici na hraně osmičky a musí to brát všemi deseti, protože start soutěže měli doslova katastrofální a prohráli prvních šest duelův řadě. Ve zbylých sedmi ale spravili, co se dalo, vytahali „horké kaštany z ohně“, na jaře budou útočit ze zadních pozic a budou v tom nepochybně hodně nebezpeční.

HBC Hradec Králové 1988 (9. místo, 14 bodů)

Horší než v minulém ročníku, kdy se Hradec udržel v extralize jen proto, že se nenašel zájemce o postup, to snad ani nemohlo být. Hradec určitě podstatně přidal na výkonnosti, i když možná po třech vítězstvích v úvodních třech kolech pomýšlel ještě výše. Je nicméně ve hře o play off a to je pozitivní posun.

Aktuální tabulky Crossdock extraligy:

1. Hostivař 13 12 0 0 1 67:31 36

2. Kert Park 13 9 1 0 3 61:30 29

3. Ústí nad Labem 13 8 1 0 4 47:25 26

4. Letohrad 13 7 0 2 4 45:38 23

5. Svítkov 13 7 1 0 5 42:38 23

6. Kladno 13 7 0 1 5 46:33 22

7. Karviná 12 5 1 1 5 43:46 18

8. Pardubice 13 5 1 2 7 39:39 17

9. Hradec Králové 13 4 1 2 8 25:37 14

10. Dobřany 13 4 1 0 8 23:45 14

11. Plzeň 13 1 0 2 10 18:48 5

12. Prachatice 12 1 0 1 10 24:70 4

Jarní část extraligy má svůj start naplánován na druhý únorový víkend.