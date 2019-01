Hokejbalisté přivezli ze šampionátu zlato a stříbro

ČESKÁ TŘEBOVÁ - Před několika dny skončilo ve švýcarském Huttwilu mistrovství Evropy v hokejbale v mládežnických kategoriích. V závěrečném účtování českých reprezentací se tentokrát vedlo lépe týmu do 18 let, který získal zlaté medaile. Jejich mladší kolegové ve finále nestačili na tým Slovenska a zpět do republiky se vrací se stříbrem.

Z cenných kovů se na evropském šampionátu radovali také zástupci regionu: (zleva) Vladimír Blecha, Lukáš Vašátko, Filip Štefka, Michal Válek, Ondřej Lux a asistent trenéra Jaroslav Badzik. | Foto: Archiv Jaroslava Badzika