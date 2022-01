Bitva o první místo vyšla Kohoutům. Obraty v sedmapadesáté minutě

Turům schází do konce základní části tři střetnutí (venku Snakes Ostrava, doma Opava, venku Pardubice). Potom přijde na řadu nadstavba a v ní konečně soupeři, kteří by je měli prověřit nepoměrně více. S největší pravděpodobností to budou Slavia Praha, Litoměřice a Písek. Finiš základní části však rozhodně nemohou vypustit, všechny dosažené výsledky se budou do další fáze počítat.

1. LIGA VÝCHOD – 15. kolo:

Tuři Svitavy – Basket Brno U23 107:64 (29:10, 53:23, 81:51)

Body: Slezák 21, J. Jokl 17, Hlobil 16, Novák 11, Baťa 10, Petrič 10, Jansa 6, Jurka 6, Špaček 5, Svojanovský 5 – Olbort 15, Svoboda 12, Lukeš 10, Rygl 9, Křivánek 8, Rychtecký 7, Šeda 3. Rozhodčí: Zatloukal, Kremser. Fauly: 19:19. Pět chyb: 40. Svoboda (Brno). Trestné hody: 27/19 – 17/10. Trojky: 12:8. Doskoky: 43:37. Diváci: 212.

Další výsledky:

Olomouc – Pardubice 71:83, BC Vysočina – Zlín 74:64, Prostějov – Nový Jičín 80:81, Opava – Snakes Ostrava 71:116.

Pořadí:

1. Svitavy (29 bodů), 2. Brno (26), 3. Snakes Ostrava (25), 4. Nový Jičín (23), 5. Pardubice (23), 6. Prostějov (21), 7. Olomouc (20), 8. BC Vysočina (19), 9. Zlín (16), 10. Opava (14).

Další program:

16. kolo: Snakes Ostrava – Tuři Svitavy (neděle 16. ledna, 17:00, hala Sportovní gymnázium Ostrava-Zábřeh).