Patří mezi mimořádně kontaktní sporty. V Pardubickém kraji se karate věnují například v Hlinsku, místní klub se nyní musí vypořádávat s řadou obtíží. Tou nejhlavnější je absence tréninkových prostorů. Současnou situaci klubu nastínil v rozhovoru předseda hlineckého oddílu karate a jeho hlavní trenér Miloslav Zdražil.

Jak ve vašem oddíle karate prožíváte současnou velice nepříjemnou situaci?

Tato situace je pro nás velmi špatná a každý jí prožívá individuálně doma. Všichni ví, co mají cvičit, protože trénink je cesta, na které se musí pokračovat i mimo trénink v tělocvičně. Trenér cvičence nasměruje a vysvětlí techniky a kontroluje. Takže cvičení kihon a kata se dá praktikovat individuálně. Bohužel, nácvik kumite není v současnosti dost reálný. Samostatné cvičení určitě nemůže nahradit cvičení s partnerem nebo i více partnery, protože tam jde o nácvik časování, vzdálenosti, reakce a postřehu.

Jakým způsobem se vaši členové vlastně v současné době připravují?

Na to navazuje vaše otázka velmi pěkně. Při individuálním cvičení se zaměřujeme především na fyzickou přípravu cvičení technik kihonu. To jsou zmíněné techniky krytů, postojů, úderů a kopů, a to bez reálného partnera. Dále pak cvičení kata, které symbolizuje boj proti více útočníkům a provádí se jako ucelený soubor pohybů.

Jaký je váš názor na aktuální opatření, která vás v tréninku tak výrazně omezují?

To už posoudili jiní. Nicméně trénovat by se podle mého názoru dalo, a pokud by se někdo necítil dobře, tak by si jednoduše zůstal doma a po odeznění příznaků či po karanténě by mohl pokračovat.

Došlo ke zrušení nějakých významných akcí, které jste měli naplánovány?

Dá se říci, že většina akcí byla zrušena, přesto jsme se stačili zúčastnit několika dětských soutěží a pak soutěží dospělých, kde jsme získali významná ocenění, mimo jiné jsme získali titul mistra světa v kumite ze světového šampionátu, který se konal v Polsku ve Štětíně.

Jaký je váš odhad, kdy se karate může vrátit do normálu?

Pro nás by bylo dobré, aby to bylo co nejdříve, protože cvičenci nejsou plně pod dohledem trenéra, který jejich výuku normálně koriguje. Může dojít k ztrátě formy zvláště v disciplíně kumite, což je zápas s partnerem.