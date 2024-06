K měsíci červnu náleží ve sportovním životě regionu neodmyslitelně Běh na Kozlovský kopec. Tato nedílná součást celoročního seriálu běžeckých závodů Iscarex Cup má zdárně za sebou svůj v pořadí 33. ročník. Letos se serpentinami k chatě Maxe Švabinského vydalo více než devět desítek atletů a atletek, kteří protáhli tuhle úctyhodnou sportovní tradici do „Kristových let“. V rámci poháru se posléze závodilo rovněž na Pekláku v České Třebové a nyní se chystá velká akce v Heřmanicích u Králík.

Běh na Kozlovský kopec v roce 2024. Pět nejrychlejších mužů. | Foto: AK Iscarex Česká Třebová

Třiatřicátá edice Běhu na Kozlovský kopec nepřinesla žádnou změnu, co se týče trasy. Na účastníky čekalo po startu v České Třebové klasických 5,2 kilometru s převýšením 230 metrů, přičemž především závěrečný prudký úsek na vrchol byl jako vždy pořádně tvrdou zkouškou sil a odhodlání pro všech 93 startujících. Traťový rekord je v současné době mimo možnosti účastníků Iscarex Cup, neboť ten mužský (17:29 min.) je v držení Roberta Krupičky devatenáct let (2005) a dá se důvodně předpokládat, že jen tak překonán nebude. To rekordní čas Michely Stránské (20:32 z roku 2016) se zdá být reálněji v dosahu, nicméně nadále platí i po letošním ročníku. Byť to tedy bylo jenom „o fous“.

Běh na Kozlovský kopec v roce 2024. Lukáš Havlík.Zdroj: AK Iscarex Česká TřebováVzhledem k tomu, že na startovní čáře nescházel obhájce vítězství Radek Hübl, byl favorit závodu zřejmý, ovšem tentokrát našel svého přemožitele. Pardubickou Hvězdu reprezentující Lukáš Havlík se mu během stoupání do Kozlova vzdálil a náskok udržel až do cíle, kde byl mezi prvním a druhým rozdíl necelých dvaceti sekund. Bronzový stupínek zaujal Pavel Dvořák (Atletika Alojzov), který se letos v Iscarex Cupu představil vůbec poprvé. Mezi ženami nebylo pochyb o suverénním triumfu Adély Vetché, která všechny soupeřky převálcovala minimálně o čtyři minuty, ovšem útok na traťové maximum, které je v držení její sestry Michaely, jí o titěrných deset vteřin nevyšel.

BĚH NA KOZLOVSKÝ KOPEC, 33. ročník:

MUŽI – TOP 5 – absolutní pořadí: 1. Lukáš Havlík (Hvězda Pardubice) 19:04, 2. Radek Hübl (Vencl tým Ústí nad Orlicí) 19:23, 3. Pavel Dvořák (Atletika Alojzov) 19:42, 4. Jan Šimůnek (AK Iscarex Česká Třebová) 20:28, 5. Vítězslav Šolc (BKL Machov) 20:38.

ŽENY – TOP 5 – absolutní pořadí: 1. Adéla Vetchá (AK ISCAREX Česká Třebová) 20:42, 2. Barbora Nováková (TJ Sokol Kunvald) 24:53, 3. Denisa Barnetová (KUS Jablonné nad Orlicí) 25:09, 4. Vendulka Stránská (TJ Jiskra Ústí nad Orlicí) 25:36, 5. Jana Klinecká (MK Hlinsko).

Vítězové podle věkových kategorií: junioři: Aleš Fajfr (Atletika Žamberk) 21:57, muži A: Lukáš Havlík, muži B: Pavel Dvořák, muži C: Jan Benko (Litomyšl) 21:27, muži D: Vladimír Vacarda (Eleven Run Team) 22:16, muži E: Miroslav Krupička (Ústí nad Orlicí) 29:10, juniorky: Andrea Kumpoštová (AK Iscarex Česká Třebová) 32:47, ženy A: Adéla Vetchá, ženy B: Barbora Nováková, ženy C: Denisa Barnetová, ženy D: Jana Matyášová (Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí) 27:26.



Čtvrtý pekelný kilometr byl další zastávkou Iscarex Cupu. Dějištěm toho miniseriálu je areál Peklák v České Třebové, kam se sjela početná sestava běžců a běžkyň, přičemž pořadatelé měli radost hlavně z hojné účasti v dětských kategoriích. Hlavní závod vyhrál pravidelný úspěšný účastník Pekelného kilometru Zdeněk Kamenský (5:35), druhý byl domácí dorostenec Maxim Hanik (5:42) a třetí Jiří Fliedr (F-bike klub Sádek, 5:50). Mezi ženami vyběhla Pekelný kilometr nejrychleji Adéla Macháčková (Punk's Not Dead) v čase 7:28 před Janou Matyášovou (7:30) a Annou Záveskou (7:43).

PODÍVEJTE SE: Javorkou letos proběhli nejrychleji Hübl a Hostýnková

A kam se Iscarex Cup vydá nyní? Do Heřmanic u Králík, kde je v sobotu 29. června na pořadu dokonce tuplovaná akce. Atletický klub Račí Údolí pořádá 6. ročník závodu Králický sněžník Beze stopy (14,1 km, 1050 metrů převýšení, start 11.00). Název klání napovídá, že jeho hlavním mottem je ohleduplnost a šetrnost k přírodě, kde by po běžcích nemělo nic zůstat. Ve stejný den se v Heřmanicích poběží také mistrovství České republiky veteránů na 35 let v běhu do vrchu (6,1 km, převýšení 630 metrů, start 12.30), jehož trasa vede na vrchol Klepáč nebo-li Trojmořský vrch.

V červenci si regionální běžecký pohár dá prázdninovou pauzu, zato začátek srpna bude pořádně nabitý. Všechno začne velmi náročnou Sádeckou pilou (4. 8.), následovat budou Svinnský Iscarex kros (9. 8.) a Černovírský kros (11. 8.).