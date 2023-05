Nerozhodný je stav série mezi Letohradem a Ústím nad Labem v semifinále hokejbalové extraligy. Obě víkendová utkání měla z gólového pohledu stejný průběh, po dvou třetinách vždy na časomíře svítil stav 1:1. V sobotu brali výhru domácí, v neděli dokázali konec sezony odvrátit letohradští Jeleni. O postupujícím do semifinále se tedy rozhodne v pátém duelu, který se odehraje ve středu 3. května od 19.30 v letohradské aréně.

Elba DDM Ústí - Letohrad, čtvrtfinále play-off hokejbalové extraligy 2022/2023, 3. zápas. | Foto: Elba DDM Ústí/Tomáš Laibl

3. ČTVRTFINÁLE: Elba DDM Ústí nad Labem – SK Hokejbal Letohrad 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). Branky: 23. Tomáš (Stupka), 40. Stupka (Červinka, Costa), 44. Macek (Costa, Červinka) – 18. Bogdány (Rozlílek, Doskočil).

Na první gól se čekalo do druhé třetiny, v té první měli větší šance Jeleni, ale neproměnili je. V 18. minutě se při přesilové hře po křižné přihrávce Rozlílka prosadil Vojtěch Bogdány. O pár minut později přišlo vyloučení i na letohradské straně, které bylo po minutě potrestáno. Ve skrumáži před brankou se Jelenům míček nepodařilo vyhodit a Tomáš Nováka prostřelil – 1:1. Vyrovnaný stav trval přes dalších patnáct minut, hrálo se aktivně na obě strany, žádný gól ale nepadl. Ve 40. minutě po druhém vyloučení Lajčiaka využilo Ústí přesilovku, mezi kruhy se objevil Stupka, který se nemýlil. Veškerých naději na srovnání zbavil Letohrad ústecký Macek. Při další přesilové hře při vyloučení Dostála zakončoval do odkryté branky, kam se letohradský gólman nemohl přesunout. V poslední minutě zápasu ještě Jeleni zkusili hru v šesti, se výsledkem zápasu ale už nic udělat nedokázali.

4. ČTVRTFINÁLE: Elba DDM Ústí nad Labem – SK Hokejbal Letohrad 1:3 (0:0, 1:1, 0:2). Branky: 24. Sedláček (Macek, Stupka) – 22. Rozlílek (Bečka, Halbrštát), 34. Chovanec (Lux, Lajčiak), 40. Faltus (Lux, Bogdány).

Letohradští hned v úvodu čtvrtého čtvrtfinálového zápasu, do něhož nastoupili s nožem na krku, darovali domácímu týmu dvě přesilovky za úmyslné vyhození míčku ze hřiště. Pak fauloval Macháček a Jeleni do šesté minuty hrál v oslabení, ale ubránili se. V druhé části se jako první radovali hosté, když ve 22. minutě v přesilovce na modré napřáhl Vít Rozlílek a propálil vše, co mu stálo v cestě. Radost Jelenů nevydržela dlouho, o minutu později fauloval Bogdány, a to byla hozená rukavice pro Ústí, po chvíli početní výhodu využil Sedláček. Do třetí třetiny Letohradští vlétli jako uragán a hned od počátku se hnali do útoku, do vedení jim pomohla znovu přesilovka, ve 33. minutě se v závaru před ústeckou brankou nejlépe zorientoval Pavel Chovanec a strhl vedení na jejich stranu. Následně dostali Jeleni výhodu pětiminutové přesilovky po faulu a vyšším trestu Costy, ta však netrvala dlouho, když stejný trest dostal vzápětí i Macháček. Výhru Letohradu a vyrovnání série pojistil v přesilové hře čtyři na tři Faltus. Závěrečné minuty byly ve znamení dalších faulů, branka už ale nepadla a Jeleni stále živí naději na semifinále play off.

Stav série: 2:2.

Letohrad: Novák, Sterenčák – Adamec, Anýž, Bečka, Doskočil, Dostál, Krejsa (pouze sobota), Lajčiak, Lux Bogdány, Chovanec (pouze neděle), Cvejn, Faltus (pouze neděle), Faltejsek (pouze sobota), Halbrštát, Hubálek, Kohoutek, Levý, Macenauer, Macháček, Rozlílek, Šíma.