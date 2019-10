Hokejbalové nejvyšší soutěži nadále vládnou z první příčky pardubičtí Autoskláři. Platí to i přesto, že ze svého víkendového dvojboje vyšli s padesátiprocentní úspěšností. Ale vzhledem k tomu, že celkem inkasovali jedenáct branek, to ještě není nic hrozného.

Už proti nováčkovi z Dobřan nebylo pardubické představení optimální, ztráta třígólového vedení nevěštila nic dobrého, ale domácí ještě zachránili vítězství. „Chtěli jsme od začátku diktovat tempo a vývoj hry. Bohužel jsme dvakrát inkasovali a museli vývoj otáčet. To se nám podařilo a za stavu 5:2 jsme měli zápas v klidu dohrát. Jenže soupeř hrál celé utkání velmi dobře a dokázal vyrovnat. Naštěstí jsme výhru získali, ale výkon ideální nebyl, dělali jsme příliš chyb v obraně,“ posteskl si trenér Jiří Mašík. Kdyby tak tušil, co na něj čeká následující den…

Derby východočeských rivalů v Hradci Králové, to je vždycky prestižní záležitost a Autoskláři v ní tentokrát tahali za kratší konec pomyslného provazu. Byla to pochopitelně bitva na ostří nože, rozhodčí v jejím průběhu rozdali jednadvacet trestů. Horší bylo, že hostům se nepodařilo utěsnit defenzivní díry, v každé třetině se míček dvakrát ocitl za zády brankáře Foršta a to bylo moc na to, aby se dalo pomýšlet na lepší výsledek. „Zasloužené vítězství domácích. Předčili nás v bojovnosti, nasazení a využití přesilovek. My jsme udělali moc faulů, nedostali jsme se do naší hry. Víkend se nám celkově nepovedl, inkasovali jsme příliš branek. Hned po zápase jsme si to vyříkali a věřím, že se příští týden zvedneme,“ uvedl Mašík.

Ani letohradští Jeleni nemají za sebou vydařené vystoupení. V Ústí nad Labem se dopustili příliš mnoha zaváhání, která nemohla zůstat bez trestu od kvalitního soupeře. Také, že nezůstala, Letohrad je v extralize nyní šestý. „V posledních zápasech děláme až moc zbytečných, absolutně nepochopitelných chyb, jako by hráčům chyběla koncentrace v důležitých fázích, což se potvrdilo i proti Ústí nad Labem. Podaří se nám na začátku druhé třetiny vyrovnat, navíc dostaneme možnost hry v početní převaze a lajdáckou nahrávkou naslepo umožníme soupeři ve čtyřech hráčích skórovat? Následuje naše šance, prázdná branka Ústí, minutý míček, propad, faul a proměněný nájezd soupeře. Předvedli jsme hrozný výkon, působili jsme většinu duelu odevzdaně, takhle se v nejvyšší soutěži prostě nebojuje,“ konstatoval asistent trenéra Filip Červinka a burcuje tým dál: „Hokejbal je sport chyb, my jich bohužel udělali tolik, že jsme si nezasloužili vyhrát. Pomalu na nás doléhá deka, z ní se vyhrabeme jenom tak, když zkušení hráči zavelí k bojovnosti celého týmu! Kvalita na to je, teď to jenom předvádět na hřišti…“

Prvoligovému pořadí vévodí poličská Kometa, byť v uplynulém kole ztratila první bod v soutěži. Brněnské Buldoky totiž udolala až po samostatných nájezdech.

CROSSDOCK EXTRALIGA:

HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice – TJ Snack Dobřany 6:5 (1:2, 4:1, 1:2). Branky: 13. Zajíček (Moravec), 20. Kubeš (Bílý), 22. Bílý (Filip), 23. Strouhal (Vlasák), 27. Bílý (Blažek, Kubeš), 40. Filip (Förstl) – 5. Bárta, 7. J. Kovařík (Bárta), 29. V. Šlehofer, 38. O. Šlehofer (Vaníček), 38. Bárta (TS).



HBC Hradec Králové 1988 – HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice 6:4 (2:2, 2:0, 2:2). Branky: 8. Šimůnek (Fanderlík), 11. Šimek (Lux), 21. Mitra (Svoboda), 27. Šimek (Svoboda), 31. Novák (Jiřík), 45. Svoboda (Fanderlík) – 3. Krejčí (Bílý), 9. Vlasák (Förstl, Mokříž), 42. Kubeš (Förstl), 45. Bílý (Krejčí, Filip).



Elba DDM Ústí nad Labem – SK Hokejbal Letohrad 4:2 (2:1, 2:1, 0:0). Branky: 8. Tomáš (Červinka, Gottfried), 13. Tomáš (Červinka, Stupka), 20. Soukup (Haas, Poláček), 28. Soukup (TS) – 6. Lajčiak (Věchet), 16. J. Hejtmánek (Faltus).

1. LIGA:

SK Kometa Polička – HBK Bulldogs Brno 4:3 SS (1:1, 2:2, 0:0 – 0:0, 1:0). Branky: Holec, Bečka, J. Hejtmánek, rozhodující nájezd J. Tobiáš – Šmarda, Fišar, Klíma. HBC Prachatice – HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice 7:2 (1:0, 2:1, 4:1). Branky: Šimůnek 2, Turek, Korous, Laurinc, Květoň, Zavřel – Flos, Dudík. SK Suchdol nad Lužnicí – HC Jestřábi Přelouč 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).