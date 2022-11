Dvě utkání v rychlém sledu odehrálo Vysoké Mýto a zatímco v dohrávaném okresním derby proti FbK Orlicko-Třebovsko tahalo za delší konec pomyslného florbalového provazu, tak polovinu soutěže završilo domácí porážkou s Mohelnicí, která byla z rodu zbytečných. V čase 56:46 skóroval Rašek a Vysoké Mýto v tu chvíli vedlo 4:3, přesto si nakonec ke zklamání svých fanoušků z utkání neodneslo ani bod, jelikož soupeř dvěma zásahy v rozmezí necelé minuty výsledek překlopil pro sebe.

Za očekáváním zůstávají výkony Svitav, které se krčí ve spodní polovině tabulky a ani v Brně proti tamním Hornets si bilanci nevylepšily, byť střetnutí neměly rozehraný vůbec špatně. Šestašedesát vteřin před koncem však inkasovaly branku, která znamenala jejich porážku. „Zpackanou třetí třetinou jsme si prohráli celý zápas. Je to velká frustrace po chybách, které se pořád a pořád opakují,“ lamentoval vedoucí družstva Vít Sauer.

Dva zástupci Ústeckoorlicka se o víkendu nebývale rozstříleli. Bylo to proti dvěma zatím nejslabším účastníkům divize, takže se jednalo o body z kategorie „povinných“, výše výher však vzbudila pozornost. Letohrad okořenil skalp Světlé nad Sázavou kulatou desítkou. „V utkání jsme se zbytečně přizpůsobili hře soupeře a byl to spíše takový přátelák. Třetí třetina byla z naší strany odmakaná lépe a konečně se nám podařilo i nasázet více branek,“ glosoval trenér Petr Adamec. Orlicko-Třebovsko vyloupilo halu skutečského nováčka, když po čtyřiceti minutách to bylo „pouze“ 5:3 pro hosty, ale v poslední periodě se rozjel jejich gólový uragán. „První třetina byla klidná, opatrná, byla jen škoda, že jsme neproměnili více šancí. Do druhé byl náš nástup naprosto laxní a soupeř trestal. Na konci druhé části jsme však už měli převahu a ve třetí ji dokázali vyjádřit i gólově,“ hodnotil trenér Jiří Typl.

9. KOLO – dohrávka: FTC Vysoké Mýto – FbK Orlicko-Třebovsko 8:6 (0:1, 5:2, 3:3). Branky: Novák 3, Kobr 2, Rašek, Osendorf, Lesák – Horák 2, Minář, Kapoun, Šmíd, Langer.

11. KOLO: FTC Vysoké Mýto – FBC Mohelnice 4:5 (0:2, 2:1, 2:2). Branky Vysokého Mýta: Kobr 2, Novák, Rašek. FBC Letohrad Orel Orlice – Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou 10:2 (2:0, 2:2, 6:0). Branky Letohradu: Kubelka 2, Skalický 2, Kroutil 2, Kovařík, Chlumecký, Kalous, Doleček. Hornets Brno FBC ZŠ Horní – FBK TJ Svitavy 5:4 (1:2, 1:1, 3:1). Branky Svitav: Prudil 2, Pakosta, Husák. FBC Skuteč – FbK Orlicko-Třebovsko 3:14 (0:3, 3:2, 0:9). Branky Orlicko-Třebovska: Jurco 3, Stolín 2, Kapoun 2, Minář 2, Machatý, Martinásek, Vaněk. Andone SK Jihlava – Florbal Litomyšl 3:7 (0:2, 3:2, 0:3). Branky: M. Boštík 2, M. Háp 2, Nonn, Petr, Macek.

Další výsledek: TJ Znojmo LAUFEN CZ U23 – FBK Atlas Blansko 9:12.

Pořadí:

1. Blansko (11 utkání/32 bodů), 2. Znojmo (9/24), 3. Litomyšl (11/23), 4. Mohelnice (10, 21), 5. Hornets Brno (11/18), 6. Jihlava (11/16), 7. Vysoké Mýto (11/15), 8. Letohrad (11/12), 9. Svitavy (11/12), 10. Orlicko-Třebovsko (10/11), 11. Skuteč (11/6), 12. Světlá nad Sázavou (11/3).

Další program:

Orlicko-Třebovsko – Svitavy (so, 14.00), Světlá nad Sázavou – Vysoké Mýto (so, 19.00), Litomyšl – Hornets Brno (so, 20:00), Znojmo – Letohrad (ne, 18.30).