/POD VYSOKOU SÍTÍ/ Šestatřicet kol je minulostí, druholigové volejbalové týmy dokráčely do konce mistrovské sezony 2023/2024. Čtyřnásobné bylo na této úrovni zastoupení Pardubického kraje a hodnocení jejich výsledků je, jak už to bývá, tak trochu rozpolcené. Některým se sezona povedla nadmíru, jiným zase o poznání méně.

2. liga muži: TJ Svitavy vs. TJ Sokol Mnichovo Hradiště. | Video: Radek Halva

2. LIGA MUŽI – skupina B

Svitavští volejbalisté nastoupili do druhé ligy vůbec poprvé a coby nováček ve třetí nejvyšší soutěži obstáli na výbornou. Konečné čtvrté místo s dvaceti vyhranými zápasy na kontě, to je výborná vizitka mladé sestavy a velký příslib do budoucna. Svitavy na závěr zvítězily ve dvou pětisetových maratónech v Hronově a díky současnému zaváhání Mnichova Hradiště ještě o stupínek vylepšili svoje umístění v horní polovině tabulky. Výsledkově úspěšný finiš zažili také pardubičtí Sokolové v souboji proti Havlíčkovu Brodu, na lepší než osmou pozici jim to však nestačilo. Ještě o příčku hůře dopadla Choceň, která sice na závěr ročníku také dvakrát vyhrála, ale ve skupině nakonec předčila pouze beznadějně poslední Žďár nad Sázavou a reprezentační družstvo kadetů, s nímž každý účastník odehrálo jedno střetnutí.

Zdroj: Radek Halva

Zdroj: Radek Halva

35. – 36. kolo: TJ Sokol Pardubice – TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3:2 (-19, 29, -16, 24, 4) a 3:1 (-17, 24, 12, 20), VK Hronov – TJ Svitavy 2:3 (20, -21, 22, -22, -10) a 2:3 (20, 21, -14, -16, -8), TJ Žďár nad Sázavou – VK Choceň 0:3 (-19, -24, -24) a 1:3 (-18, 19, -18, -21). Další výsledky: Malá Skála – Dvůr Králové nad Labem 3:1 a 3:0, Mnichovo Hradiště – Letovice 1:3 a 1:3.

Konečné pořadí:

1. Malá Skála 37 26 4 2 5 98:41 88

2. Havlíčkův Brod 37 22 2 2 11 84:53 72

3. Letovice 37 18 4 4 11 79:63 3169:3152 66

4. Svitavy 37 15 5 5 12 78:71 60

5. Mnichovo Hradiště 37 14 6 3 14 75:72 57

6. Hronov 37 13 6 3 15 71:71 54

7. Dvůr Králové 37 11 4 11 11 72:79 52

8. Pardubice 37 12 4 5 16 67:78 49

9. Choceň 37 9 6 4 18 63:81 43

10. SCM-ČVS-U17 10 5 1 1 3 21:15 18

11. Žďár nad Sázavou 37 1 2 4 30 23:107 11

2. LIGA ŽENY – skupina B

Českotřebovské Geodetky zakončily velmi povedenou sezonu. Jak jinak ji také označit, když se v konečné tabulce nacházejí na druhém místě, pětadvacetkrát se radovaly z vítězství a předčily je pouze volejbalistky z Nového Veselí. I je ovšem Třebovačky dokázaly v závěru soutěže v jednom utkání v pěti sadách porazit. Ze závěrečného dvojzápasu v Havlíčkově Brodě potřebovaly k jistotě druhé pozice před Českým vysokým učením Praha alespoň jednou zvítězit, což jim klaplo hned v úvodním klání, nezdar v odvetě jim radost ze zaslouženého stříbrného umístění v druholigové soutěži nesebral. Výborná práce!

Českotřebovské volejbalistky obsadily druhé místo ve druhé lize.Zdroj: TJ Sokol Geodézie ČT

35. – 36. kolo: TJ Jiskra Havlíčkův Brod – TJ Sokol Geodézie Česká Třebová 1:3 (-20, -23, 18, -18) a 3:0 (23, 18, 25). Další výsledky: Nové Veselí – Žižkov 3:0 a 0:3, Bohemians Praha – Brno-Juliánov 3:1, a 3:2, Střešovice B – Červený Kostelec 3:0 a 3:1, ČVUT Praha – VK Brno B 3:0 a 1:3.

Konečné pořadí:

1. Nové Veselí 36 26 2 1 7 90:41 83

2. Česká Třebová 36 15 10 4 7 86:58 69

3. ČVUT Praha 36 19 2 5 10 77:56 66

4. Bohemians Praha 36 15 6 5 10 83:61 62

5. Žižkov 36 14 7 1 14 72:67 57

6. Brno-Juliánov 36 14 4 5 13 70:71 55

7. Brno B 36 10 5 10 11 70:80 50

8. Havlíčkův Brod 36 10 5 4 17 60:79 44

9. Střešovice B 36 8 1 3 24 43:87 29

10. Červený Kostelec 36 5 2 6 23 44:95 25