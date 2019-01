Vysoké Mýto – Tři velké posily získal před startem nové sezony Nejzbach V. Mýto.

Petr Vladyka je novou posilou Nejzbachu. | Foto: Ivana Hošková

Z Era-Packu Chrudim míří do jeho barev trojice hráčů, která toho má hodně za sebou. Mimochodem dva z nich se pyšní trofejí Nejlepší hráč finálové série play-off!

Nejzbach před sezonou opustily dvě jeho zkušené opory, Pavel Formánek a Miroslav Semerád. V obou případech tito hráči byli v klubu na hostování, přesto tvořili osu týmu a jejich odchod (oba zamířili do pražské Sparty) byl citelným oslabením. Nejzbach ale reagoval rychle a získal trio zkušených hráčů.

Pojďme se na ně podívat!

Petr Vladyka: Spolu s Martinem Dlouhým snad poslední hráč, který pamatuje začátky futsalové ligy v devadesátých letech! Hrál ligu v Hlinsku, poté zamířil do Nejzbachu, z něhož ale odešel sbírat tituly do Era-Packu Chrudim. Ve sbírce jich má všech 9, které tento klub získal. Teď se po řadě let vrací tento 16násobný reprezentant a bývalý ligový fotbalista do Vysokého Mýta.

Tomáš Bouška: Čtyřnásobný mistr ČR (pokaždé s Era-Packem) nikdy nebyl jednou z hlavních hvězd týmu, ale patřil k hráčům, kteří málokdy na hrací ploše zklamali. Nejvíce se do paměti fanoušků zapsal na jaře 2009, kdy ve finálové sérii proti pražskému Eco Investmentu zářil a zcela po právu získal trofej pro nejlepšího hráče finálové série. Také on, stejně jako Vladyka, má zkušenosti z nejvyšší domácí fotbalové soutěže.

Václav Sklenář: Hráč ročníku 1991, který v reprezentační U-21 odehrál řadu bitev se současnými hráči národního týmu, jako jsou Seidler, Slováček, Holý nebo Koudelka, zůstává trochu stranou pozornosti. Na rozdíl od svých vrstevníků se snažil prosadit i na fotbalových trávnících, a tak šel futsal logicky trochu stranou. V předchozích sezonách oblékal dres Torfu Pardubice, po jeho rozpadu míří mistr ČR U-18 2009 právě do Nejzbachu.

Radek Klier