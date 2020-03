Zkouší všechno možné. Nic nevychází. V sestavě Nejzbachu se v pátečním utkání Chance futsal ligy objevila mašina na góly František Ptáček, jenž ve fotbale obléká dres Lanš-krouna v krajském přeboru. Jenže ani on nevytáhl Mýto z bahna, které ho stahuje dolů.

Nejzbach prohrál další důležité utkání 3:6 a reálně mu hrozí ten nejčernější scénář.

„Máme před sebou existenční zápas a já doufám, že hráči, kteří do něj nastoupí, si uvědomí důležitost tohoto utkání a podle toho k němu přistoupí. Nemůžeme si ho přijít zahrát, ale odbojovat, nic jiného nám již nezbývá,“ řekl před zápasem trenér Nejzbachu Miroslav Semerád.

Proti Helasu, jenž se opírá o zkušenou první lajnu, domácí nezachytili úvod a brzo prohrávali o dvě branky. Poločas pak ztratili 1:4 a už tady Mýtu teklo doslova do bot. I když se pauze domácí zlepšili, ztrátu smazat nedokázali. „Zápas je hrozně těžké hodnotit. Všichni jsme pod tlakem a moc chceme vyhrát, bohužel nás sráží dolů individuální chyby. Soupeři proti nám lehce skórují. Naopak my začneme hrát za nepříznivého stavu a na gól se hrozně nadřeme. Šance na záchranu ještě je a my budeme bojovat, protože Nejzbach do první ligy prostě patří,“ burcuje tým i sám sebe Michal Jiráský.

Důležitosti zápasu příliš nepodlehli Brněnští, což se ve hře projevilo. „Odehráli jsme dobré utkání, které jsme měli až na několik pasáží ve druhém poločase pod kontrolou. Musím ocenit výkon celého mužstva, které nepodlehlo důležitosti utkání a v rozhodujících a těžkých momentech ukázalo svojí vnitřní sílu. Tři body jsou odměnou za pracovitost, kterou museli kluci během hry prokázat. Cesta, kterou jsme se vydali, nám ukazuje, že jdeme správným směrem,“ dodal hostující Galia.

Vysoké Mýto - Helas Brno 3:6

Fakta – branky: 9. Vladyka, 27. a 35. Jiráský – 4. Lidmila, 6. Šarközy, 10. Špička, 14. Mykytjuk, 35. Cupák, 40. Matyska. Rozhodčí: Čurda, Nagy. ŽK: 3:1. Poločas: 1:4.

1.FC Nejzbach Vysoké Mýto: Ehrenberger – Jeníček, Vladyka, Vágner, Ptáček, Jiráský, Novák, Gerčák, Štanglica, Semerád, Mach, Šabata, Kubát.

Helas Brno: Mykytjuk – Lukšija, Lidmila, Šarközy, Poul, Cupák, Kamenský, Matyska, Sznapka, Špička.