/FOTOGALERIE/ Očekávaný souboj odpověď na otázku, kdo se osamostatní na čele 1. FUTSAL ligy, nepřinesl. Chrudim totiž remizovala na půdě Interobalu Plzeň 3:3 a zůstává tím pádem o skóre druhá.

Interobal Plzeň - FK Chrudim 3:3. | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Vše rozjela červená karta

První poločas vzájemného souboje nepřinesl branku, vyložených šancí bylo pomálu. Vše rozsekl až zákrok chrudimského brankáře Rennana mimo pokutové území a červená karta. Do branky musel náhradník junior Javorski a Plzeň na začátku druhého poločasu přesilovou hru využila. Ani to ale Chrudimské do kolen nesrazilo. Po vyrovnání Maxe a obratu Evertona dokázal domácí Interobal znovu vyrovnat, když Javorskiho prostřelil futsalista roku Michal Seidler. Přetahovaná ale pokračovala dál. Tým trenéra Felipe Condeho se podruhé v utkání dostal do vedení, když v rychlém přečíslení přesně zakončil Pavel Drozd. Plzeňští nakonec dokázali ukázkovou ránu reprezentanta Holého srovnat skóre na konečných 3:3 a udrželi tím první pozici.