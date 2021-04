Tentokrát z toho byla výhra dokonce 2:0 pro Východočechy a znovu se o ní dvěma trefami postaral nejlepší střelec Chrudimi v letošní sezoně Pavel Drozd.

Pevná obrana

To, že si trenér Felipe Conde dává vždy záležet na pevné defenzívě, je známá věc. Teď se zdá, že to vypiloval k dokonalosti. Po Slavii jeho tým neinkasoval ani na Spartě, navíc ani nepustil čtvrtý tým tabulky do výraznějšího množství brankových příležitostí. „Odehráli jsme dobrý zápas do defenzívy, soupeři jsme nabídli jen několik málo příležitostí. Díky velkému množství zápasů se kumuluje únava, dokázali jsme však hrát aktivní obranu a měli spoustu brejků,“ popisoval precizní hru do obrany její autor a dirigent Felipe Conde.

V útočné fázi to však už tak slavné nebylo. I přesto ale Chrudim vstřelila dvě branky, které jí stačily k vítězství. Obě vsítil nejlepší střelec Východočechů Pavel Drozd, první mu pěkným centrem připravil Yuri, druhou si vybojoval zcela sám. „V ofenzívě jsme vyrobili řadu technických chyb a to kazí náš zápas. Celkově hodnocení utkání je pozitivní, byl to dobrý den, vyzkoušeli jsme si nové formace a varianty do útoku a obrany. A díky tomu jsem si jistý, že do play off půjdeme ve skvělé formě,“ věří Felipe Conde.

Další zápas čeká jeho svěřence již ve středu na palubovce v Českých Budějovicích, základní část potom zakončí v neděli proti Mělníku.

1. FUTSAL liga: AC Sparta Praha – FK Chrudim 0:2 (0:1). Branky: 7. a 23. P. Drozd. Rozhodčí: Černý – Kaštánek. ŽK: 0:3 (Kubát, trenér Conde, Felipe). Hráno bez diváků.

AC Sparta Praha: Rakvaag (Plecitý, Gerčák) – Brahimi, Angellott, Bernardo, Maicon, Diego, Gualda, Křivánek, Vokoun, Gabčo, Hora, Fejzullahi.

FK Chrudim: Rennan (Javorski) – Yuri, Everton, Mužík, Kubát, Koudelka, P. Drozd, D. Drozd, Doša, Balog, Felipe.

Tabulka:

1. Plzeň 20 16 3 1 127:38 51

2. Chrudim 20 16 3 1 89:20 51

3. Teplice 19 15 0 4 86:50 45

4. Sparta Praha 19 13 1 5 83:51 40

5. Slavia Praha 19 10 3 6 93:60 33

6. Liberec 18 7 2 9 59:77 23

7. Helas Brno 19 7 1 11 67:80 22

8. Mělník 19 7 1 11 60:96 22

9. Č. Budějovice 19 6 0 13 58:85 18

10. Vlci Brno 20 4 2 14 56:113 14

11. Ústí n. L. 20 2 4 14 75:141 10

12. Česká Lípa 20 2 2 16 55:97 8